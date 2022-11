Foot (2A) : à Saint-Mard, Olivier Champenois reste les pieds sur terre

Olivier, à 43 ans, après avoir ribouldingué dans de nombreuses équipes, dont Virton, peut-on dire que vous retrouvez une deuxième jeunesse avec Saint-Mard ?

J’ai déjà arrêté le foot plusieurs fois depuis mes premiers pas comme gamin à Torgny. Mais chaque fois, le démon du ballon rond me reprend. Cela me manque trop. Pourtant, le ligament latéral de mon genou crie parfois grâce. Samedi soir, après dix minutes, je me suis effondré. La douleur était telle que j’ai cru que c’était fini. Mais finalement, j’ai pu reprendre ma place. Les deux trêves qui arrivent vont m’offrir un repos qui va me permettre de me soigner.

Comment avez-vous vécu ce match à Bleid ?

Dès le début, j’ai senti qu’on était là. Nous avions jusqu’ici fait preuve de régularité, mais nous n’avions pas de match de référence, où nous restions concentrés d’un bout à l’autre pendant 90 minutes. Cette fois, nous le tenons. Notre première mi-temps a été très bonne et notre seconde, même si nous avons souffert, a été appliquée, alors que Bleid poussait tant et plus.

Avez-vous douté quand Bleid a égalisé ?

Clairement. Nos adversaires nous acculaient tant et plus. Au moment de leur égalisation, j’aurais signé des deux mains pour garder le point du nul. Mais la vitesse de Dylan Vacant sur le but de notre victoire en a décidé autrement.

Devant votre défense, Mahamane Touré a fait un match énorme. Il vous a bien aidé ?

Oui, c’est certain. Comme n° 6, il a un volume de jeu impressionnant et soulage notre défense. Mais il ne faut pas oublier qu’avec Giltaire et Perreaux, nous disposons d’un solide entrejeu.

Quel est le futur, maintenant que vous trônez en tête avec Bleid, même si vous comptez un match en plus que les Orange et Noir ?

Nous avons la chance d’être drillés par un entraîneur qui a les pieds sur terre et qui connaît bien les jeunes qu’il a eus sous sa coupe dans les équipes d’âge. En début de saison, je me posais des questions. Mais aujourd’hui, j’apprécie beaucoup notre T1, qui confirme chaque semaine qu’il connaît très bien le foot. Maintenant, il faut rester les pieds sur terre et ne pas s’enflammer. Même si nous avons gagné samedi, je suis persuadé que Bleid est l’équipe qui a les meilleures armes pour monter en P1.