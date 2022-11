Corbion et Nathan Renaux sont-ils enfin lancés ?

Dimanche à Les Bulles, Corbion n’a pas fait dans la dentelle en s’imposant 0-10. "Je crois que je n’ai jamais gagné sur un tel écart depuis que je joue en équipe première, avoue l’attaquant de Corbion. Mettre un 0-10 en deuxième provinciale, cela n’arrive pas chaque semaine. Nous avons mis trois buts dans le premier quart d’heure et le match était déjà plié. Nous avons ensuite déroulé après le repos. Nous devions absolument gagner et le contrat est rempli."

On l’a dit, Corbion était parvenu à accrocher Ochamps. Les promus de P3 ont également fait douter Florenville, Saint-Hubert et ils ont longtemps mené face à Libin. Mais voilà, quand les choses tournent mal, Corbion perd rapidement ses nerfs. "C’est vrai que nous n’avons pas toujours su garder la tête froide, avoue Nathan Renaux. Les blessures, tu ne peux pas y faire grand-chose. Mais éviter les bêtes suspensions par contre, c’est quelque chose que tu peux mettre en place. Nous avons eu une bonne discussion voici quelques semaines, nous nous sommes dit les choses et désormais, cela va mieux. Je pense vraiment que nous sommes armés pour réaliser un bon second tour. Et nous voulons terminer 2022 en beauté. Il nous reste Paliseul et Sainte-Ode au programme. Le but, c’est de revenir sur Grandvoir. Et si nous pouvons réaliser un 12/12, alors, ce sera encore mieux. La qualité, nous l’avons. Un garçon comme Antonin Vialette, il tourne à plein régime par exemple."

Il vient de mettre ses trois premiers buts de la saison

En début de saison, Corbion peinait à former un groupe sur le terrain. "Mais là aussi, on remarque une vraie évolution, confie l’ancien attaquant de Bouillon. Après, nous avons des circonstances atténuantes. Nous nous connaissons tous, mais nous n’avions pas souvent joué ensemble. Il a donc fallu que les automatismes se mettent en place. Désormais, ils sont là. Et comme nous sommes plus nombreux en semaine, c’est évidemment plus facile d’avancer."

Muet au total des onze premiers matches, Nathan Renaux a mis deux buts face à Grandvoir avant de planter une rose sur le terrain de Les Bulles. "Je commençais à douter, reconnaît l’intéressé. Et je perdais même soir. Je traînais une petite blessure qui avait du mal à se soigner et je n’étais pas en confiance. Mais contre Grandvoir, à l’échauffement, j’ai senti que j’étais vraiment bien et je mets deux buts. Cela m’a lancé. Désormais, la confiance, elle est là. Et ma seule envie, c’est de continuer à marquer."