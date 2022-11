C’est clair. Surtout avec un score comme cela. En plus, c’est la deuxième consécutive à la maison.

Dépasser la barre des 100 points, cela ne vous arrivera pas souvent en D2…

En effet. Mais je pense qu’on est l’une des meilleures attaques du championnat. Là, on a vraiment bien joué après le premier quart-temps. En face, Merelbeke a joué 25 minutes. On a ressenti qu’ils lâchaient vers la moitié du troisième quart-temps. Et au dernier, ils ne jouaient plus. Nous, on a continué de pousser. Et notre jeu était beaucoup plus libéré. Mais Merelbeke nous a facilité la tâche en n’étant pas agressif en défense.

Vous vous attendiez à gagner avec un tel écart ?

Pas du tout. Moi, je n’étais pas là au match aller. Mais je savais que jusqu’à 5 minutes du terme, ce n’était pas encore joué. Et depuis, Merelbeke s’était renforcé. On pouvait s’attendre à un match compliqué.

Le début de match n’a tout de même pas été facile. Merelbeke marquait trop facilement, non ?

Oui. Ils ont très bien entamé la rencontre. Ils étaient impressionnants. Ils avaient une grosse réussite aux tirs. Il fallait absolument se reprendre et resserrer la défense. Je n’ai jamais été vraiment inquiet, car ils n’allaient pas shooter comme cela durant tout le match. Et je savais qu’on avait les capacités pour reprendre le dessus.

Heureusement que Hugo Deneve était intenable à ce moment-là ?

En effet. On avait vu, en vidéo, que le nouveau pivot de Merelbeke (Ratton) était fainéant en défense. Il fallait l’attaquer et le mettre en difficultés. Hugo a pris ses responsabilités. Il a provoqué quelques fautes et marqué des paniers importants.

Ensuite, c’est Pierre Geubel qui a renversé la situation dans le deuxième quart-temps. Un mot sur ces 8 minutes de folie ?

Je n’ai pas été surpris. C’est un shooteur et il est capable d’enfiler plusieurs paniers d’affilée. Quand il a la main chaude, il est inarrêtable. À partir du moment où il a mis deux shoots importants, on savait que c’était l’homme à trouver. C’est très agréable de jouer avec lui, quand il est comme ça…

D’un point de vue personnel, vous avez cartonné également. Votre avis ?

Oui, ça fait du bien de sortir une belle prestation. Cela m’avait déjà fait du bien de faire un bon match contre Ypres la semaine précédente. Cela m’a vraiment remis en confiance. Là, les shoots sont rentrés et j’ai donc pris mes options, sans me poser de questions. Je ne réfléchissais plus trop. Cela a bien fonctionné.

Le début de saison avait été plus compliqué ?

J’ai toujours donné le maximum, mais quand je montais au jeu, je sentais bien que je n’étais pas dedans. Et je n’apportais pas assez à l’équipe. J’avais l’impression de me défoncer, mais cela ne portait pas forcément ses fruits. Ça peut arriver à tout joueur. Je n’ai pas vraiment d’explication, ça ne roulait pas pour moi, c’est tout. Là, par rapport à mon début de saison, j’ai prouvé que j’ai le niveau de la D2.

Vous aimeriez poursuivre dans le 5 de base ?

On verra comment Marc (Hawley) voit les choses. Mon objectif premier, ce n’est pas le 5 de base, c’est me donner à fond et aider l’équipe à gagner le plus possible.

La victoire d’Ypres à Waregem, c’est la mauvaise nouvelle du week-end, dans l’optique de la 4e place ?

Oui, ça ne fait peut-être pas nos affaires. Mais moi, j’ai toujours pris match par match, ça a toujours été ma philosophie. Je me concentre juste sur les matches qui viennent. Si on peut jouer la 4e place, on la jouera, bien sûr. Mais la priorité, c’est de se maintenir.