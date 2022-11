Tom Marthus, la tête et les jambes

Modeste et lucide, il se blottit prudemment sous l’aile tutélaire de son mentor admiré, Jonathan Schinckus, pour parfaire sa formation. Celui qui par ses déhanchements, sa conduite de balle et sa silhouette longiligne fait un peu penser (les anciens s’en souviendront) à Robby Rensenbrink, nous livre ses impressions après une demi-saison en P1.

Tom, cette place en tête des cotations vous étonne-t-elle ?

Oui et non. Je ne m’y attendais pas vraiment, mais elle se précisait doucement. En tout cas, elle me flatte et me réjouit.

Curieusement, à Chaumont, vous n’êtes pas un produit de l’école « Valfoot » ?

Non, j’habite Ébly (Léglise) et de U11 à U17, j’ai fait toutes mes classes à Virton avec les Enzo Condemi, Gilles Thiriot et Enzo Donis. Quand l’école des jeunes s’est malheureusement arrêtée, je suis allé une saison au Grand-Duché, mais je n’y ai pris aucun plaisir.

On imagine que vous avez été convoité avant de signer à Chaumont l’an passé ?

Oui, plusieurs clubs de P1 et de nationale sont venus aux nouvelles (avec des propositions financières), mais j’ai choisi Chaumont surtout en fonction de l’entraîneur, Jonathan Schinckus. Je voue un grand respect à sa carrière, sa pédagogie et ses compétences. Si j’ai rejoint Chaumont, c’est aussi pour son penchant à faire une grande confiance aux jeunes.

On vous sent de plus en plus en confiance, en témoigne ce troisième but et cette aile de pigeon spectaculaire qui désarçonne votre opposant et vous assure un boulevard vers le but…

Oui, mais cela dépend aussi du contexte du match. Vendredi, tout nous réussissait. Comme l’équipe, j’étais en confiance. Je n’aurais pas osé un tel geste à Gouvy où nous étions menés 1-0 et où tout tournait carré pour nous.

Physiquement, vous avez pas mal évolué non plus ?

En plus des deux entraînements pour lesquels je reviens de Liège, je fais aussi de la musculation deux fois par semaine en salle et les résultats sont au rendez-vous.

Vous parvenez à allier sports et études ?

Oui et c’est indispensable car mes parents mettent, à juste titre, la priorité sur l’obtention d’un diplôme. Jusqu’à présent, je peux gérer mon emploi du temps pour satisfaire à ces deux exigences. Cela demande parfois sacrifices et surtout organisation.

Dans ce contexte, il n’est donc pas impossible que vous poursuiviez, malgré les inévitables sollicitations, une saison supplémentaire à Chaumont ?

En P1, en effet, ce ne serait pas impossible du tout. Je ne joue pas pour l’argent, mais pour le plaisir et j’y trouve mon compte ici. Je m’épanouis vraiment dans cette ambiance assez unique. Pour le moment, je suis bien à Chaumont et je ne pense pas du tout à un autre club.