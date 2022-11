Périne Denève explique la remontada chestrolaise contre le Spirou

Mais au mental, les filles de Thomas Celant sont revenues à neuf points à la pause. "Nous n’avons pas perdu patience et nous avons montré du caractère, commente Périne Denève. Laura Henket a vraiment eu un rôle de moteur. Elle a empêché l’équipe de baisser les bras. L’an dernier, nous avions plus ou moins eu une entame similaire face à Loyers. Au final, nous avions complètement craqué et nous avions perdu par quarante points. Ici, Laura nous a remis en selle. Évidemment, elle n’a pas été la seule, mais elle a clairement permis de repartir de l’avant."

Toujours derrières à la demi-heure (46-51), Neufchâteau est passé devant à quatre minutes de la fin. "Et nous n’avons plus laissé filer match, dit Périne Denève. Nous avons dû faire preuve de patience car un écart de dix-neuf points, tu ne le résorbes pas en cinq minutes. Nous avons grappillé petit à petit. Et nous y avons toujours cru. Certains parleront d’un hold-up, mais bon, nous gagnons trois quart-temps et sur la dernière demi-heure, nous prenons 31 points. Nous savions qu’en resserrant la défense, nous allions récupérer des ballons et que nous allions pouvoir aller mettre des paniers faciles."

Neufchâteau va désormais se rendre à Rulles avant de jouer son quart de finale de Coupe AWBB à Herve dans dix jours. "Et la Coupe, c’est devenu un objectif, raconte Périne Denève. Il nous reste encore quelques matches importants avant la trêve. Nous voulons prendre le plus de points possibles. Rulles dimanche ? À Rulles, chaque match est une bataille. Et ce n’est pas parce que nous avons gagné nos deux dernières confrontations que cela va aller tout seul."