Oui, cette troisième défaite de rang fait mal. Parce qu’on n’a pas joué en équipe et parce que chacun n’a pas donné le meilleur de lui-même. On ressent de l’envie dans le groupe, mais au moindre coup dur, l’équipe s’écroule comme un château de cartes. Nous ne parvenons pas à gérer, ni à digérer, nos temps faibles.

Qu’est-ce qui est le plus inquiétant: les grossières erreurs individuelles à répétition ou le manque de réaction qui s’ensuit ?

Les deux vont de pair. Ces erreurs à répétition nous pénalisent au marquoir et plombent le moral des troupes. On ne se serre pas assez les coudes. Prendre un but à cause d’une grossière erreur est toujours frustrant, mais il faut être capable d’encourager son coéquipier. On ne le fait pas. On se tire un peu trop vers le bas et pas assez vers le haut.

À quel moment, dans ce championnat, avez-vous senti que la saison de Freylange allait être beaucoup plus compliquée que prévu ?

Après trois matchs (1 sur 9), j’ai compris que nous n’allions pas jouer les premiers rôles. Notamment à cause de l’étroitesse de notre noyau. De là à se retrouver avant-dernier à la fin du premier tour…

Sur 10, combien de chances donnez-vous à Freylange de se sauver, aujourd’hui ?

Dix sur dix. Si je n’y croyais plus, j’arrêterais. On a bien compris, après un demi-championnat, qu’une somme d’individualités ne suffisait pas pour gagner des matchs. Mais nous avons tout ce qu’il faut pour nous en sortir. Si on écoute le coach, si on se bat les uns pour les autres, il n’y a pas de raisons qu’on ne décolle pas. On a souvent été mal payé et les qualités de ce groupe sont indéniables.

Les qualités techniques, oui, mais les qualités mentales ? On dirait qu’il n’y a pas d’âme dans l’équipe…

On manque probablement de leaders dans ce domaine, c’est vrai. On écoute beaucoup Kévin (Huberty), mais il est un peu seul. Beaucoup de joueurs ont un fort caractère, mais trop peu l’utilisent pour booster leurs coéquipiers. Et je m’inclus dans ce constat. On parle, on parle, mais on ne s’écoute pas finalement. On ne se bat pas les uns pour les autres, on ne ressent pas la volonté de réparer l’erreur du coéquipier. Pourtant, en dehors du terrain, l’ambiance reste très bonne.

Vous êtes arrivé à Freylange en 2018 et le club n’a cessé de progresser, depuis, sans faire trop de bruit (11e en 2019, 7e en 2020, 6e en 2022). Comment expliquez-vous que le club se retrouve dans une telle position l’année où il a fait le plus parler de lui durant le mercato ?

Le changement a peut-être été trop brutal. Une équipe, cela se construit, ce n’est pas simplement une addition de joueurs. Je pense aussi que Freylange a laissé partir des garçons qu’il aurait dû conserver, comme Gaëtan Ensch ou Matthieu Laffargue. Mais bon, on ne reviendra pas en arrière. Maintenant, il ne nous reste qu’une chose à faire: nous battre pour sauver notre peau.

Se battre, ce n’est pas la première qualité de ce Freylange-là…

Je ne peux vous donner tort, mais le salut passera par là. Les terrains deviennent de plus en plus gras et on ne se sauvera pas sans salir notre maillot.