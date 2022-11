Longlier reste dans la course

Bastogne 1 – Salm 0 "On s’est créé les plus belles occasions, sans réussite, en première période, analyse le coach local Francis Collard. Après notre but, Salm a été dominant, mais sans se créer de réelles opportunités. Ce sont trois points qui font du bien dans le cadre du maintien." Le seul but de la partie tombera juste avant l’heure grâce à Merche.

Sainte-Ode 5 – Petit-Han 0 Après le partage dans le choc face à Étalle, Sainte-Ode reprend sa marche en avant. Pondant ouvre la marque dans les premiers instants alors qu’elle venait de frapper la barre (1-0). Hatert double la mise après la demi-heure (2-0). Petit-Han se réveille et le poteau vient en aide à Lahure qui sort ensuite quelques ballons chauds. Les visiteuses reprennent bien, mais Vaguet coupe leur élan sur un service de Pondant (3-0). Sainte-Ode déroule alors avec Sensique et Baclin pour atteindre le score de forfait.

Bouillon 0 – Petitvoir 2 Les Petitvauriennes confirment leur place dans le ventre mou. Elles font la différence au 1er acte avec un premier but signé Pierret avant la demi-heure puis Simon pour doubler la mise avant la pause (0-2).