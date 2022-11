Les Athusiens bousculés

"Fratin n’a pas bien shooté ses lancers francs, mais Laffalize, lui, n’a pas tremblé et nous a fait mal en fin de match, analyse le coach athusien Michaël Raimond. Nous, on a très mal démarré. On inscrit notre premier point après 6 minutes, sur un lancer (0-9). C’est la première fois que je sentais l’équipe sous pression et un peu tendue. On a été très maladroit, à part aux lancers. Il y avait une belle intensité, jusqu’au bout. C’est la première fois où on est bousculé réellement et où on se dit qu’on peut perdre. "

Notons l’arrivée de deux nouveaux joueurs dans le noyau fratinot: William Gaertner (n° 2 ; 25 ans), qui rejoint donc son frère Thomas, et le pivot Smaïl Bouchlarhem, déjà passé par Tintigny et Chantemelle.