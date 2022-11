Dorian Beaujean revient sur son doublé avec Sart à Longlier

Sur le match en lui-même, Dorian Beaujean avouait "que l’équipe n’aurait pas pu rêver d’une meilleure première période. Maintenant, ce n’était pas acquis au repos. Et ce n’est pas toujours facile de gérer un score. Nous avons eu peur en fin de match. Je pense que nous n’avons pas encore vraiment appris de nos erreurs même si nous avons su rester calmes et que nous avons un peu mieux géré la fin de match. C’était mieux que face à Bastogne. Mais nous ne pouvons pas douter comme cela alors que nous menons 0-3."

« Je ne pouvais pas rêver mieux »

Dorian Beaujean l’avoue, cette victoire va faire du bien à Sart. "Mais le doute ne s’installait pas pour autant, assure Dorian Beaujean. Car même si nous avons décroché la tranche, l’objectif n’a pas changé depuis l’entame de la saison, cela reste de se maintenir. Après, oui, trois défaites de suite, cela peut trotter dans les têtes, mais nous savions que nous étions capables de revenir. Le souci, c’est que nous avons quelques blessés et des gars qui doivent s’aligner en étant un peu diminués. Mais ce samedi, tout le monde a été à son maximum. Et nous avons su être plus durs dans les duels, ce qui nous manquait un peu les semaines précédentes. Là, nous avons joué plus dur, tout en restant propre."

Arrivé cet été à Sart, Dorian Beaujean ne regrette pas son choix. "Je ne pouvais pas rêver mieux, avoue-t-il. L’an dernier, avec Sprimont, ce n’était pas sensationnel. Et les années précédentes, le Covid était là. Venir à Sart, c’était parfait. Je voulais retrouver du temps de jeu dans un club familial. C’est ce que j’ai trouvé à Sart. Je tente de rendre la confiance qu’on me donne en faisant le maximum."