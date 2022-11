Certes, les Libramontois l’ont emporté à Neufchâteau C, même avec une équipe déforcée, et ils ont aussi battu Tintigny, dernier de classe, sans victoire. Mais ensuite, il y a eu l’élimination surprise en Coupe, à la maison face à Musson, alors que les Libramontois espéraient bien décrocher le trophée pour la troisième fois d’affilée. Un coup au moral.

En championnat, ils ont enchaîné avec une autre défaite surprise à domicile face à Saint-Hubert B dans le derby ardennais. Et ce week-end, au lieu de se reprendre à Musson, nouveau revers, sur un score explicite (83-65).

Alors, que se passe-t-il, coach ? "Je ne sais pas, répond, en toute honnêteté Pierre Lesgardeur. Je suis à court d’idée, d’explication, d’argument. Je ne sais pas quoi changer. Aux entraînements, les gars travaillent, se battent, jouent à fond. Ils seraient capables de blesser un équipier pour avoir un ballon. Et en match, rien. Je ne vois rien de tout cela. Je ne reconnais pas les joueurs que je vois en semaine. Cela manque de combativité, d’implication. Mais l’envie est là. Je sens bien que ce n’est pas du sabotage. Cela fait trois semaines que c’est comme cela. Depuis la défaite en Coupe. Souvent, on attend d’être dans le trou pour vraiment se mettre en route. À Musson, on a eu 20 points de retard, puis on est revenu à 9 points, mais pas plus près. "

Avec déjà quatre défaites au compteur, Libramont a reculé à la 7e place du classement, derrière Saint-Hubert B et Chantemelle, qui ont également 4 défaites.

« Revoir ses objectifs »

"Il est temps de revoir ses objectifs, lance Pierre Lesgardeur. Il y avait beaucoup d’attentes et de paroles, mais là, on est loin. Il faut regarder la réalité en face. Au pied du mur ? Pour moi, on y était déjà avant ce week-end. Mais je l’avais annoncé, que ce serait un championnat compliqué. "

Les play-off restent, tout de même l’objectif ? "Avec ce que je vois depuis plusieurs semaines, notre manière de jouer, je ne sais pas vraiment où l’on se situe. Est-ce qu’on peut encore viser les play-off ? On va être dépendant de ce que vont faire les autres équipes. "

Les Libramontois doivent encore affronter deux fois Habay et deux fois Fratin. Ils ont encore des cartes en mains. Mais plus un seul joker. "Le problème vient peut-être de moi, conclut Pierre Lesgardeur. Je ne suis peut-être pas le coach qui sait tirer le meilleur de ces joueurs. Est-ce que laisser ma place ferait du bien au groupe ? Je m’interroge et je me pose beaucoup de questions."