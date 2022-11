Que vous avez raison. Nous avons bien débuté, faisant bien circuler le ballon, mais nous offrons deux cadeaux à Chaumont et c’est 2-0. À la pause, c’était encore jouable et nous avons d’ailleurs bien repris, mais une fois que nous avons pris le 3e, sur une nouvelle erreur individuelle, c’était fini.

Certains évoquaient un manque de concentration. Et vous êtes la pire défense…

En tout cas, en P1, prendre des buts pareils, cela ne peut pas arriver. Déjà contre Ethe, nous donnons des buts à l’adversaire. Nous prenons des buts sur phases arrêtées. Or, si tu tiens ton homme, cela n’arrive pas, c’est clairement un manque de concentration. Contre Longlier, tu prends deux buts car tu es mal positionné. Je le répète chaque semaine, mais dans nos trente derniers mètres, c’est risque zéro. Maintenant, il ne faut pas se tirer dans les pattes. Le groupe doit rester soudé et continuer à avancer ensemble.

Vous avez toujours ce match de retard prévu samedi à Messancy. La défaite est interdite ?

Nous ne pouvons pas être battus. Nous allons discuter cette semaine, revoir les images des buts encaissés et essayé de corriger cela. Et peut-être revoir notre manière de jouer.

Assenois va fermer le jeu ?

Disons que nous avons proposé du jeu face à Longlier, idem face à Chaumont et au final, nous n’avons pas pris un point. Peut-être qu’il faudra moins jouer au football pour parvenir à engranger. En P1, cette année, bien jouer au football, cela ne paye pas du tout. Tout le monde le dit, avec cette série à 14 et ce qui se passe au niveau supérieur, chacun veut avant tout prendre des points, sans penser à la manière. Il va peut-être falloir commencer à faire pareil. Car dans notre situation, il faut des points. Peu importe la manière.

Assenois marquait à la pelle depuis quatre ans. Cette année, vous avez la deuxième moins bonne attaque, avec 13 buts inscrits…

Et pourtant, des occasions, nous en avons. Mais nous n’arrivons pas à les mettre au fond. Et l’adversaire a besoin d’une demi-opportunité pour trouver le chemin des filets. Nous ne sommes pas assez tueurs.

Mais vous avez un Gengoux sur le banc ?

Il est sur le banc car il est un peu blessé. Il revient progressivement. C’est clair que lui, une balle dans le rectangle, en théorie, il sait la mettre au fond. Après, je ne veux pas chercher des excuses car c’est le lot de tous les coaches, mais sur les sept défenseurs centraux du noyau, j’en avais six sur la touche vendredi.

Manque de concurrence

L’an dernier, vous aviez déjà connu un passage à vide à la même époque ?

Tout à fait. Et la situation était la même, avec énormément de blessés. Prenez Chaumont. J’ai lu que cette équipe avait 24 joueurs aux entraînements en semaine. Alors, évidemment que tout le monde a la rage et a envie de se montrer. Nous, vendredi, nous avions treize joueurs aptes à jouer. Les gars savent à l’avance qui sera dans le onze. Certains jouent alors qu’ils ne s’entraînent pas spécialement. J’attends une chose: la trêve. Cela permettra de récupérer quelques joueurs. Le principal, pour l’instant, c’est de rester au contact des équipes qui sont dans notre zone.

Ce 1/12, il vous inquiète ?

Disons que cela m’interpelle. Maintenant, si vous me demandez si je me sens menacé, je vous réponds par la négative. Le comité ne m’a jamais rien dit et il ne me met aucune pression. Et moi, je n’abandonnerai pas.