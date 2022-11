Un coup triple pour Camille Gelinotte

Et cette fois, il y avait même des seniors masculins au départ, six au total. Et parmi eux, Maxime Dewez, le triathlète, qui a toléré la présence à ses côtés de Yohan Fortin durant deux tours avant de placer une accélération et de gérer sans peine tout le reste de la course. Fortin, lui, a dû céder la 2e place à Vincent Michotte, le master arlonais, décidément en forme pour l’heure (et donc forcément vainqueur en masters).

Quant au cross court, en l’absence de Mearegu Nicolas, c’est son dauphin à Saint-Mard, Robin Wauters, qui l’a emporté, avec une large avance sur l’Arlonais Justin Toussaint.

Prêtes pour la Cross Cup

Chez les dames, Lucie Grandjean, pour ce cross organisé par son club, faisait son retour après une légère inflammation. Elle s’est promenée en devançant largement la concurrence, préparant ainsi sa prochaine rentrée en Cross Cup, probablement à Roulers le week-end prochain. On devrait aussi y voir Juliette Lothaire, autre Bertrigeoise qui a été éloignée des pistes en raison d’une blessure. Après une reprise en mode mineur en Saint-Mard, celle-ci a appuyé sur l’accélérateur hier pour dominer son équipière Jade Maron en cross court.

Pour le reste, on notera surtout les confirmations de plusieurs favoris, déjà vainqueurs à Saint-Mard, comme Maxine Libens-Thein, Valentine Wuidar, Malia Jacquemin, Céline Berkes, Lucie Lothaire ou la bien-nommée Elsa Debertry côté féminin, de Jean-Baptiste Mergaux, Luxian Goelff, Enzo Legendre et Noa Jacquemin dans les rangs masculins.