Sibret dans le bon wagon, Manhay pas

Saint-Trond 3 – EFA Manhay 0

Battues par un concurrent direct, les Manhaydoises perdent des points précieux dans la course au maintien. Privées de Tiffany Méan (tandis que sa sœur Chloé s’est claquée en fin de match), elles concèdent déjà deux buts en une demi-heure et un troisième à la reprise.

MANHAY: Detail, Rasquin, Paul, Borsu, Halgenstijn, Evard, Van Putte (46', Wollseifen), Spruytte (59', C. Iacovano), C. Mean (70', Proosten), Dubois (46', Lecrenier) et A. Iacovano.

SIBRET: Massin, Laurent (55', Collard), Dziechciarek, Delperdange, Moinet (80', Grégoire), Mathieu, Monfort, Bodet, L. Bihain, M. Bihain (70', Pigeon) et Valentin.