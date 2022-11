Saint-Mard fait la grosse affaire du jour

Ce qui devait arriver arriva à la 75’, avec un but de Victor Couvreur pour une égalisation méritée (1-1). Non suffisamment satisfait de cette égalisation, Bleid a continué à pousser, quitte à se désorganiser derrière pour aller chercher la victoire. Un contre de Dylan Vacant les a crucifiés quatre minutes après l’égalisation (1-2). La victoire de Saint-Mard relance un championnat qui aurait pu être quasi plié. À noter, qu’en toute fin de rencontre, M. Collin, un peu tatillon, a exclu le T1 de Bleid, Kamel Bouzoubaa et son T2 dans la foulée, visiblement pour rouspétances.

Habay-la-Vieille 0 Jamoigne 0

Les Habaysiens de Gil Grévisse auraient pu se retrouver leaders du championnat en cas de victoire. En se contentant d’un match nul contre Jamoigne, ils ratent le coche, mais restent plus que jamais candidats au top 4, avec un seul point de retard sur les actuels leaders. "Notre point est largement mérité, commente le T1 visiteur Fabian Lambot. Avec une bonne organisation et une telle mentalité, nous avons fait jeu égal avec une équipe athlétique et solide." Simon Dupuis a réalisé une prestation cinq étoiles et le gardien Romain Bouckaert a réalisé deux arrêts qui ont maintenu les Bleus du nord de la Gaume dans le match.

Tintifontaine 0 Martelange 0

Pour la deuxième semaine consécutive, le T1 de l’équipe qui a rencontré les Ardoisiers souligne la qualité de cette formation qui végète dans le bas du classement. "Je les avais vus la semaine dernière, indique Grégory Bodet, et je savais qu’il fallait se méfier de leurs qualités offensives. J’avais demandé à mes bonhommes de surveiller de près des gars comme Haesen ou Latic. Finalement, le 0-0 est logique même si l’arbitre nous a annulé un but en fin de rencontre sur un hors-jeu où les avis divergent."

Meix-devant-Virton 3 Nothomb 2

Après la claque reçue à Martelange la semaine dernière, le T1 Gilles Thiriot avait changé son dispositif et plusieurs joueurs. Belle réaction de son équipe, qui a enfoncé les joueurs de l’Attert pendant la première mi-temps, menant 2-0 avec des buts Lambrechts et Bertin. "La réaction de Nothomb ne s’est pas fait attendre avec deux buts de l’inévitable Klein, regrette Thiriot. Mais dans notre situation, je me serais bien contenté d’un match nul." Il a fallu un exploit du défenseur central Louis Tock à la 83’, qui est sorti de sa défense avec le ballon, a pris appui sur un latéral, avant de conclure lui-même, pour offrir les trois points aux Méchois.

Saint-Léger 0 – Aubange 3

Aubange continue sa remontée avec une victoire convaincante à Saint-Léger. Vu les leaders qui manquent tous de régularité, les Rouge et Noir se présentent comme l’équipe en forme du moment et pourraient revenir comme un Phoenix lors du deuxième tour. Les trois buts ont été marqués par des joueurs peu habitués aux places d’honneur au classement des buteurs, Boulanger à la 24', Fabry à la 51' et Weber dans les arrêts de jeu.

Vance 2 – Châtillon 2

Vance a mené 2-0 après huit minutes (Kleynen et Sergoynne), puis a perdu le fil du match malgré les deux penaltys sifflés en sa faveur. Les joueurs de Philippe Fostier ont continué à y croire courageusement. "Un vrai derby, un vrai match d’hommes", souligne Christophe Backes, qui avait dû déplorer quelques forfaits suite au mariage de son capitaine Dylan Herman. Les deux buts de Châtillon ont été inscrits par Plata et Muller.

Tontelange 2 – Arlon B 1

Tontelange a largement dominé les débats et aurait pu enfoncer le clou après avoir mené 2-0 après quinze minutes de jeu avec des buts de Mathieu et Daoust, le second sur coup franc. "À la mi-temps, cela aurait pu être 4-0, remarque le CQ Claudy Henaux. À la fin, Tontelange a réussi à se faire peur quand Gaspard Hubin a ramené le score à 2-1 à la 78'."