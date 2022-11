Quatre d’affilée pour Arlon et Saint-Hubert

Un Neufchâteau B à deux visages, vendredi, face à une équipe de Cointe qui était à prendre. Et une défaite qui met fin à une série de trois victoires d’affilée. Les Chestrolais, collectifs, agressifs et très actifs en défense, ont brillé en première mi-temps, avant de tout perdre dans le 3e quart-temps (3-20). "On livre notre meilleure mi-temps de la saison, puis la pire, fustige le coach Nicolas Sturam. Après le repos, notre intensité baisse et on arrête de défendre. Tout part de là. On se laisse bouffer au rebond, on est deuxième sur tous les ballons. Cointe trouve une parade, il fallait s’y attendre, et il n’y a personne pour réagir et se retrousser les manches. "

Emmenés par Dejardin, le maître de la raquette, Dubois et Harvey, les Ardennais attaquent bien l’anneau et ne laissent quasi rien passer derrière: 15-6 (5’), 35-26 (16’), 46-32 à la pause. Mais tout change dès la reprise. Neufchâteau bute sur la zone de Cointe, alors que l’ancien Chestrolais Thibaut Boxus (22 points) se réveille: 49-52 (30’). Allemand et Lesuisse suivent le mouvement (52-61, 34’) et les Chestrolais ne recolleront pas, malgré des paniers de Dubois, Hawley et Harvey en fin de match: 61-65, 70-76.

Régionale II

St-Hubert 60 – Brainois 65

Quatrième défaite de rang pour les Borquins. "Mais cette fois, il y avait clairement la place, peste Antonin Morette. Notre mauvais premier quart-temps nous complique la vie. Après Arlon, c’est une deuxième défaite évitable."

Saint-Hubert débute très mal (2-9). Les Borquins sont trop mous, n’ont aucune réussite à distance (1/10 au premier acte) et Brainois en profite: 8-20, 18-25 et 20-27 au repos. "Vingt points en une mi-temps, c’est inadmissible en R2", soupire Antonin Morette. Saint-Hubert est mieux à la reprise (25-27). Brainois reprend de l’air (37-45) et à cinq minutes de la fin, Saint-Hubert est toujours à bonne distance (47-55), avant que le match s’emballe. Fraselle met un panier, Legros réussit quatre lancers et Noël, d’une bombe (sa seule du match), permet à Saint-Hubert de passer devant pour la première fois: 56-55 à moins de trois minutes du terme. "Là, j’ai cru que le plus dur était fait car en face, ils étaient cassés, dit Antonin Morette. Mais nous n’avons pas su gérer les individualités adverses." Les Borquins n’ont surtout pas su contrôler Letroye. Le meneur plante deux bombes, et deux lancers: 58-63, 60-65.

Arlon 74 – Genappe 82

Quatrième défaite consécutive également pour les Arlonais (privés de Lognard), qui sont tombés face à une formation nettement plus physique qu’eux.

Vukovic fait le boulot en attaque et permet à Arlon de rester dans le sillage de Genappe dans le premier quart-temps (21-25). Mais personne ne joue défense et le rebond pose problème. Zappulla, De Almeida et Ilongo marquent trop facilement et les Brabançons filent à 21-39 (15’), puis 29-46 (18’). L’équipe du chef-lieu réagit alors, via Van Hamme, Van Bemten et Vukovic, et elle revient à 41-48 au repos, après un missile de Van Bemten sur le buzzer. Les Arlonais feront jeu égal, par la suite, et l’écart oscillera entre 5 et 8 unités: 56-63 (30’), 74-82 score final. "Ce qui est positif, c’est l’attitude des gars, retient le coach Denis Jacquemin. Genappe impressionne par son physique et seul Vukovic a pu répondre à ce niveau-là. Quand l’équipe s’est rendu compte qu’il y avait moyen de faire quelque chose, elle a bien réagi. Mais il faut être présent pendant les 40 minutes."