Pierre Gomrée, le cinquième élément

Le quatuor idéal de Philippe Petit pour la défense de Meix ? Selon les choix effectués par le T1 des Mauves, il s’agit d’Olivier Schmit, Guy Blaise, Sylvain Bechet et Thomas Day, de droite à gauche. Pourtant, si l’on considère le temps de jeu, Pierre Gomrée (709’) devance actuellement Sylvain Bechet (697’). Considéré comme le cinquième élément de l’arrière-garde gaumaise, celui qui officie aussi comme préparateur physique chez les Méchois a profité des suspensions et blessures des uns et des autres pour être régulièrement aligné. Titulaire à sept reprises sur un total de 13 journées, lancé dans la bagarre à chacune des autres rencontres, le prof d’éducation physique des écoles de Chenois, Ruette et Bleid peut se montrer satisfait de son début de saison. D’autant qu’il a plutôt répondu à l’attente dans l’ensemble. Et dimanche, à Herstal, il a même inscrit son premier but de la saison, d’une frappe sous la barre consécutive à un service d’Alex Laurent. " Je n’avais plus marqué depuis la préparation de la saison précédente, quand on avait battu Les Bulles 13-0 en Coupe , indique l’arrière gauche âgé de 26 ans. C’est vrai qu’on peut me considérer comme le 5e élément de la défense, Mais je n’avais pas entamé la saison sur les meilleures bases et quand on voit les prestations des quatre autres, il n’y a rien à redire. Je marche un peu à la confiance et je pense que mes dernières sorties étaient plutôt bonnes. Sylvain Bechet est encore suspendu pour deux matches, donc j’espère enchaîner. C’est le but de tout joueur d’obtenir et de conserver une place de titulaire. "