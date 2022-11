Lierneux perd à nouveau des plumes

Bovigny 0 – Givry B 3

Rien ne va plus du côté de Bovigny, avec une troisième défaite de rang, alors qu’à Givry, on vient de réaliser un brillant 15/15, avec 20 buts marqués pour un seul encaissé. Et cette stabilité défensive a encore fait merveille face aux attaquants locaux. Body ouvre la marque sur penalty et au quart d’heure, Wieclawski trompe son propre gardien (0-2). L’absence des buteurs Clause et Brica se fait ressentir et Leduc va assurer la victoire de ses couleurs en fin de rencontre (0-3).

Bourcy 2 – Salm 3

Avec quatre succès en cinq rencontres, les Salmiens sont clairement une des équipes en forme du moment. Ils l’ont encore prouvé face à la solide formation de Bourcy qui avait pris les devants à la demi-heure par Koeune (1-0). Neulens allait, à lui seul, inverser la tendance en plantant deux buts (1-2), avant que Muller ne mette son équipe à l’abri d’un retour des locaux (1-3). Le but dans les arrêts de jeu de Dourte n’allait rien y changer (2-3).

Lierneux 2 – Montleban 3

Montleban confirme son retour en forme au fil des semaines. "On a deux ou trois occasions, on peut rentrer avec au moins deux ou trois buts d’avance mais à la place, lors d’un duel aérien, la balle retombe sur la main de mon défenseur, penalty et ça permet à Montleban, via Tack, de recoller au score", pestait Christophe Minet, le coach local. Meurice inscrit son 2e but de la journée avant de voir à nouveau Tack égaliser (2-2). "À ce moment-là, ça peut tomber des deux côtés pour la victoire et sur une passe suicidaire d’un de mes défenseurs, l’attaquant (NDLR: Julien Caprasse) va battre le gardien. Donc, pas mal de frustration ! Il est possible que ce match soit mon dernier à la tête de l’équipe, parce qu’il y a des choses qui se passent, non pas avec mes joueurs dans le vestiaire, que je ne peux accepter. Je n’en dirai pas plus pour l’instant. "

Halthier B – Sainte-Ode B (remis)

Match remis. "Il était impossible de tracer les lignes du terrain à cause de la pluie. Ce qui a poussé à remettre la rencontre ", explique Goeffrey Wathelet, le coach d’Halthier.

Compogne 2 – Vaux-Noville B 0

"Cette équipe vaut bien mieux que son classement actuel et c’est d’ailleurs elle qui a pris la première mi-temps à son compte. Mais à la demi-heure, un travail de Musiaux est mis à profit par Lanfant (1-0)", explique Daniel Lapraille, le président de Compogne. Changement de physionomie à la reprise avec des locaux qui prennent le match à leur compte et Wuidart double l’avantage des siens, d’un plat du pied sur un centre de Degros (2-0). Après deux nuls et une défaite, Compogne retrouve le chemin de la victoire et une place sur le podium.

Sibret 0 – Vaux-sur-Sûre 6

Match à sens unique pour les leaders qui ont planté six roses au pauvre portier local, Arthur Georges. Trois en première période via Delperdange, Tallier et Dewalque (0-3). Et autant en 2e, signés le même Dewalque, Schoumaker et Marron (0-6).

Cobreville 3 – Tavigny 3

Match à rebondissements et deux équipes qui sont passées par toutes les émotions. Celle de Cobreville qui prend un excellent début de rencontre avec des buts de Goosse et Grégoire durant la première demi-heure (2-0). Puis celle de Tavigny qui réalise une belle petite remontada avec buts pour Leeman (2 fois) et Gueibe (2-3). Et finalement à nouveau les sourires pour les locaux qui vont arracher le match nul en toute fin de rencontre via Ponsard (3-3).