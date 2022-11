1. Zakaria Asly (Oppagne, 24 ans, 11 titularisations). Passé par Verviers, Herstal B et Cointe, avec qui il évoluait en P2 la saison dernière, Zakaria Asly est arrivé un peu par hasard, à Oppagne, où personne ne le connaissait il y a six mois. "On nous l’a conseillé, avance Valère Lamy, le T1 des Gaulois. C’est un travailleur, il est tout le temps présent. Il dégage de la présence avec son gabarit et il a un très beau potentiel, mais il doit encore prendre confiance en lui, afin d’évacuer la pression. " Zakaria Asly profite en tout cas des pépins de Guenaël Mazzara pour engranger un maximum de temps de jeu.

Défenseurs

2. Salim Chekkouri (Houffaloise, 22 ans, 11 titularisations). Formé à Eupen, passé par l’équipe B de Sprimont en P1, il est arrivé à Houffalize durant l’été 2020. Et il y fait l’unanimité. "Il est intelligent tactiquement, bon dans les duels et apporte aussi un plus sur les reconversions offensives", résume Aurélien Gomez.

3. Robin Moutschen (Arlon, 17 ans, 12 titularisations). Vous en connaissez beaucoup, des gamins de 17 ans capables de tenir la baraque en défense centrale en P1 ? C’est le cas de Robin Moutschen, dans le chef-lieu: un match raté pour abus de cartons, mais 100% de temps de jeu pour le reste, à une place où l’expérience est souvent considérée comme une vertu essentielle. "Je le connais depuis qu’il est tout jeune, confie son coéquipier Arthur Hausman. Il est bien éduqué, poli, toujours à l’écoute: sa mentalité est exemplaire. Il est le premier à poser des questions afin d’améliorer son jeu. Il a été formé comme milieu défensif, mais avec sa taille et son physique, il est redescendu d’un cran naturellement. Il a une vision et une compréhension du jeu au-dessus de la moyenne. Il voit les bons décrochages, les bons appels et, quand il a de l’espace devant lui, il n’hésite pas à casser une ligne ou deux balle au pied. Il est très complet et ses qualités de relanceur nous font beaucoup de bien, dès lors qu’on essaye de bien jouer au foot. Il n’a rien à faire en P1, mais je pense qu’il avait à cœur de jouer une saison à Arlon, où son père (Stéphane) a été un capitaine emblématique." Avec la pub que son vice-capitaine vient de lui faire, Robin Moutschen (international grand-ducal chez les jeunes) ne fera assurément pas de vieux os en P1.

4. Sébastien Clotuche (Houffaloise, 34 ans, 12 titularisations). L’âge de Robin Moutschen, multiplié par deux. Ce qui fait du défenseur liégeois le véritable daron du vestiaire houffalois. Serein à la relance, solide dans les duels aériens, précis dans le jeu court et dans le jeu long… Il n’est pas deuxième du classemement des cotations pour rien ! "Il allie l’expérience, l’intelligence tactique et la maîtrise technique, se réjouit son coach, Aurélien Gomez. Puis il a la grinta, c’est un leader."

5. Augustin Roman (Longlier, 17 ans, 12 titularisations). Formé à Neuvillers et à Libramont, il a rapidement convaincu Damien Tucci. Pour preuve, il n’a plus quitté le onze de Longlier depuis sa titularisation contre Arlon lors de la deuxième journée. Alors qu’il vient seulement de fêter ses 17 ans ce dimanche, il est le 3e joueur de champ le plus utilisé par son coach jusqu’ici. "C’est un milieu de formation, mais je l’utilise dans un couloir (à gauche), avance son entraîneur. Il a un jeu assez simple, basé sur l’intensité dans les duels et la simplicité sur le plan offensif. Il est impossible à éliminer car, même quand il est dépassé, il finit toujours par revenir. Il a une qualité technique au-dessus de la moyenne et perd très peu de ballons. Puis, quand une consigne lui a été donnée, on sait qu’elle sera respectée pendant 90 minutes. C’est un vrai plus. Il est parfois trop exigeant avec lui-même, ce qui lui fait perdre son calme par moments, mais quoi de plus normal à son âge ?"

Médians

6. Mathys Vieuxtemps (Chaumont, 17 ans, 9 titularisations). Un 2005, lui aussi. Et un pied gauche aussi soyeux que ceux de Mezut Özil et David Silva. Sébastien Mathieu, surpris vendredi soir par le corner rentrant du jeune médian chaumontois, ne dira pas le contraire. "Il a mis deux ou trois matchs à s’adapter à la P1, parce qu’il pensait qu’il allait pouvoir dribbler deux ou trois joueurs comme il le faisait en P3 avec Vaux-sur-Sûre la saison dernière, nous confiait Jonathan Schinckus voici quelques jours. Je lui ai dit qu’en P1, il devait d’abord être efficace. Il comprend vite et il déborde d’envie. Malgré son âge, malgré son petit gabarit, il ne lâche rien. Il a été formé à Virton et n’a pas été pisté par le Standard plusieurs fois pour rien."

7. Yanis Zitella (Gouvy, 19 ans, 10 titularisations). 592 minutes jouées la saison dernière en D3, déjà 832 cette saison en P1. Avec une série en cours de sept titularisations consécutives. "C’est un 10 à l’ancienne, mais il a un gros volume de course, observe Christophe Bertels. Il a également une grosse frappe, mais il ne l’utilise pas encore assez."

Le jeune homme, terriblement élégant ballon au pied, avec un style à la Kaka, fait la fierté de Gouvy. "Yanis est un gamin formé au club, se félicite son coach. Il est le petit-fils de Joseph Zitella, qui a joué en D3, et le fils de Pascal, que l’on a connu notamment à Vielsalm. On sent qu’il a une vraie éducation sportive. C’est un gamin bien éduqué, à l’écoute, techniquement très doué et doté d’un bon potentiel physique. Une de ses grandes forces, c’est qu’il aime vraiment le foot et s’investit à fond. Il doit juste gagner en régularité et oser encore plus." Trop altruiste, il y a pire comme défaut…

8. Antoine Borrey (Oppagne, 22 ans, 9 titularisations). Formé au Pas-Bayard, le jeune milieu de terrain est rentré au bercail cet été après un court exil à Melreux-Hotton. Avec succès puisqu’il est le meilleur réalisateur de son équipe au terme du premier tour, avec cinq roses. "Antoine est un joueur très intelligent, qui comprend tout ce qui lui est demandé, avance son entraîneur, Valère Lamy. Il a une très bonne lecture du jeu, sait être opportuniste et ne rechigne pas à la tâche. Jamais un mot de travers !" Ce qu’il doit améliorer ? "Je le trouve de temps en temps un peu trop scolaire, il doit prendre un peu plus confiance en lui", estime Valère Lamy.

Attaquants

9. Erwan Hoarau (Messancy, 22 ans, 12 titularisations). 98,5% de temps de jeu et 9 roses plantées: les chiffres ne mentent pas. S’il a commencé à faire son trou à Messancy il y a 3 ans déjà, le jeune ailier français constitue une belle découverte pour les suiveurs de la P1. Et une terreur, pour les défenseurs de la série. Sa vitesse, sa capacité à enchaîner les efforts et son sens du but font de lui un poison sur le côté droit. "Mais je dois encore gagner en régularité", avouait-il en début de saison.

10. Tom Marthus (Chaumont, 18 ans, 13 titularisations). 8 buts la saison passée en P2. Déjà autant en une demi-saison en P1, à 18 ans. "Alors qu’il est plus un 10 qu’un 9", rappelle un Jonathan Schinckus qui considère qu’entraîner un garçon aussi doué et aussi motivé est un "cadeau". Leader du classement des cotations (7,08 de moyenne), le jeune Chaumontois garde les pieds sur terre. Des pieds dont le meilleur ami est assurément le ballon. Il suffit de voir l’un de ses contrôles orientés pour comprendre qu’on a affaire à un crack. "On sait qu’il n’est que de passage à Chaumont", nous confiait récemment son coach, qui dépeint son poulain comme un garçon doué, malin et travailleur.

11. Dorian Beaujean (Sart, 21 ans, 12 titularisations). Le Liégeois évoluait la saison dernière à Sprimont, avec qui il a joué 443 minutes en D3.Un beau bébé ? Un taureau ? On ne sait trop comment qualifier l’ailier sartois au physique de rugbyman. 95 kg pour 1,89 m, ça déménage ! Ses déboulés, tout en puissance, ont déjà rapporté 8 buts aux Spirous. "Mais il doit encore faire un effort pour perdre quelques kilos, estime Quentin Faymonville. C’est un vrai joueur de couloir, dont la qualité principale est la percussion offensive. Ce qui est paradoxal, c’est que malgré son beau gabarit, il a encore un peu de mal à s’engager dans les duels. Il faut souligner, aussi, son excellente mentalité."