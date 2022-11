Harre profite des faux-pas de ses opposants

Melreux-Hot. 3 – Marloie B 1

"Cette victoire fait du bien au terme d’un beau match, souffle le coach Kevin Yangara. On a souffert au premier acte. On retombait dans nos travers. La mise au point de la mi-temps a fait son effet. Si notre gardien nous a gardés dans la rencontre avant la pause, il a passé une seconde période un peu plus paisible. Les joueurs ont gardé leur concentration pour respecter les consignes." Sera-ce le déclic pour Melreux qui n’avait plus gagné depuis la deuxième journée ? Marloie domine les premiers échanges, mais Thirion ouvre la marque pour les visités après l’heure (1-0). L’inévitable Ducastel rétablit la parité pour la pause (1-1). Les Melreusiens font la différence durant le dernier quart d’heure avec Tihon et finalement Delchambre (3-1).

Halthier 4 – Houffaloise B 2

Après un 2 sur 18, les Nordistes sont parvenus à relever la tête. Il a fallu un peu plus d’une demi-heure pour voir Grégoire planter son dixième but de la saison avant de subir une rupture du talon d’Achille (saison terminée). Lejeune pense mettre les visités à l’abri à l’approche de l’heure (2-0). Cependant, Halthier retombe dans ses travers et prend deux buts coup sur coup des œuvres de Trempont qui venait de monter au jeu (2-2). "Contrairement à la semaine passée contre Mageret, on a cette fois les ressources pour aller chercher la victoire", se félicite le coach Vincent Lejeune. Losciuto, puis Lejeune arrachent le succès en fin de partie (4-2).

Roy 1 – Érezée 2

Nouveau revers pour les détenteurs de la lanterne rouge. "La victoire est logique, avoue Martin Closon. Même si un nul n’aurait pas été immérité." Prévot profite d’une erreur défensive pour donner l’avantage aux visiteurs dans les premiers instants (0-1). Marotte rétablit la parité au quart d’heure (1-1). On retrouve Prévot au bon endroit à la demi-heure (1-2). La suite du match est partagée et la marque n’évolue plus.

Waha-Marche 6 – Mageret 3

Malmenés, les Mageretois ont planté trois buts en cinq minutes pour faire douter les Marchois qui se sont mis à l’abri en fin de partie. Waha domine, mais doit attendre la 38’ pour voir Masson ouvrir la marque (1-0). Haurine double la mise avant la pause (2-0). À la reprise, Waha pense se mettre à l’abri avec des buts de Daco, Evrard, qui trouve la lucarne, et Lecarte (60’, 5-0). Degives transforme un penalty pour ramener les visiteurs à 5-2 et Guillaume fait même 5-3. Alors que Mageret pousse, c’est Dussart qui rassure les siens (6-3).

Aye 1 – Nassogne 0

Beau succès des Godîs et mauvaise affaire pour les Nassognards en haut de tableau. Le seul but de la partie sera l’œuvre de Feller qui ponctue une belle phase collective d’un plat du pied avant la demi-heure (1-0). Nassogne tente de relever la tête avec l’entrée de W. Philippe, mais sans être vraiment dangereux. "Nous avons mieux géré notre fin de rencontre que lors des dernières sorties", se félicite le coach local Pierre Pirotte.

Harre-Manhay 5 – Petit-Han 1

Un week-end rêvé pour les Harkais qui s’envolent au classement. Petit-han les a pourtant fait douter avec l’ouverture du score de Bissot (0-1). Joie de courte durée car Maréchal rétablit la parité deux minutes plus tard (1-1). Rasquin, puis Habotte, juste avant la pause donnent deux buts d’avance aux visités (3-1). Le match est plié à la reprise avec le but de Lalloyer, qu’on retrouve dans les derniers instants pour fixer les chiffres à 5-1.