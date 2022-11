Guy François (Arlon): un départ en juin plutôt que dès cet hiver

Guy, une rumeur évoquait un possible départ en janvier. Vous confirmez ?

C’était dans l’air, oui. J’avais pensé que mon successeur pourrait alors disposer d’un temps d’adaptation pour la saison prochaine, mais on a discuté et décidé que c’était préférable que j’aille jusqu’au bout (NDLR: et son successeur, dont le nom n’est pas encore révélé, officie pour l’heure à la tête d’une autre équipe).

Vous retournez vivre dans votre région d’origine, c’est bien ça ?

Pas tout à fait, mais dans la région d’Hasselt (NDLR: où il a longtemps vécu avant de rejoindre notre province). J’ai 65 ans, je suis pensionné depuis l’été (NDLR: il travaillait pour l’ambassade belge à Luxembourg) et j’ai passé une quinzaine d’années au FC Arlon (NDLR: Lorrain précédemment). Ce sont des changements qui arrivent dans une petite vie de vieillard (rires). Je me rapproche de mon père, qui a 92 ans, de mon frère aussi, et d’Adrien (l’un de ses fils) qui vit à Liège. Quand Philippe Meloni a repris le club, je me suis engagé avec lui pour une période de cinq ans. Avec le Covid, c’est même la sixième. C’est un bon moment pour le club aussi. Un peu de renouveau ne fait pas de tort, c’est mieux que garder un papy à la tête de l’équipe.

Et vous allez chercher à coacher une équipe par là ?

Non, ce sera bel et bien fini en juin. Le foot a accaparé une bonne partie de ma vie. Si je recommence là-bas, et même si je suis pensionné, ce sera pareil, je n’aurai pas la liberté souhaitée. Mon autre fils réside en Bretagne. Si je vais chez lui, c’est pour plusieurs jours et si j’ai des obligations au foot, ce n’est pas possible.

« Je reviendrai »

Pas trop dur de quitter cette région qui vous a adopté en 1992 ?

Si, bien sûr, mais je reviendrai régulièrement saluer les amis et voir des matches du FC Arlon. Je ne serai pas si loin.

Quels sont vos plus beaux souvenirs sportifs en Luxembourg ?

Je ne vais pas citer de souvenirs précis parce que c’est un tout. J’ai connu plusieurs montées, j’ai côtoyé des dirigeants comme Jean-Luc Lambert, Franco Lapietra, Jean-Marie Steifer, Germain Sorée et Yves Lemaire évidemment. J’ai beaucoup aimé mon travail à Luxembourg et la ville d’Arlon. On dit que ce n’est qu’une ville-dortoir, mais j’ai fait plein de belles connaissances ici. En fait, si comme tout le monde, j’ai connu des hauts et des bas, je ne vois rien de réellement négatif dans tout ce que j’ai vécu ici.

Oppagne, Gouvy, Ethe

Vous espérez partir sur un titre ?

Non, quand on veut viser le titre, on se donne les moyens d’assumer cette ambition. Or, ce n’est pas la philosophie du club. Il s’agissait d’amener des jeunes en première, de recruter local ainsi que deux ou trois cadres pour les guider. Et je crois qu’on répond à l’attente.

Mais vous n’êtes qu’à trois points du leader. Il y a donc un petit coup à jouer, non ?

Il faut être réaliste. Dans la durée, je pense qu’il nous manquera l’une ou l’autre chose pour espérer coiffer les lauriers.

Qui sont vos favoris alors ?

Je persiste à penser qu’Oppagne a les meilleures chances. Ce n’est peut-être pas l’équipe la plus séduisante, mais c’est puissant, c’est costaud. Gouvy a de sérieux atouts aussi et Ethe, avec un jeune coach qui connaît bien le foot et un noyau de qualité, fait office de très sérieux outsider. Ce que je ne parviens pas à comprendre en revanche, c’est la position de Freylange. Ok, il y a peut-être un déséquilibre dans le noyau, mais avec les joueurs dont ils disposent, ils doivent faire beaucoup mieux.