"C’est une victoire dans la douleur, reconnaît aisément le coach arlonais. Et elle n’est pas méritée au vu de la deuxième mi-temps, où on n’a eu ni le contrôle du match, ni la maîtrise. Notre meilleur joueur, aujourd’hui, c’est notre gardien, qui a sorti un arrêt déterminant dans un duel en face-à-face."

Sur le plan offensif, les Arlonais n’ont rien montré. Il y a bien eu quelques corners en première mi-temps et la possession du ballon, mais cela se résumait à une domination stérile. Ça manquait cruellement de rythme, de créativité, de courses. Entre ses perches, Barthelemy n’a, d’ailleurs, rien eu à faire. Après la pause, il n’y a même plus eu les corners. La meilleure occasion, la seule du match pour Houffaloise, c’est Sébastien Clotuche qui l’a eue au bout du pied, dans son duel face à Collin au début du deuxième acte. Sans le penalty, nul doute que le match se terminait sur un 0-0 de piètre qualité.

"Depuis le début de la saison, notre problème, c’est toujours le troisième match, après deux victoires, poursuit Guy François. On est chaque fois mis en difficulté. C’est dans la tête. Ce dimanche, il y avait de l’envie, du collectif, une solidarité énorme. Les gars se sont battus les uns pour les autres. Mais on n’a, à nouveau, pas été performant. La différence, toutefois, c’est qu’on gagne. C’est un soulagement pour le groupe. Et c’est une victoire importante. On se replace un peu avec ces trois victoires. "

« Il y a du mérite de notre part »

Dans le camp d’en face, Aurélien Gomez ne peut évidemment être content du résultat. Mais il trouve tout de même des motifs de satisfaction. "On venait chez l’une des plus belles équipes de P1 et on ne l’a pas spécialement vue, souligne-t-il. On n’a pas eu beaucoup d’occasions, oui. Mais Arlon ? Il y a du mérite de notre part. On ne boxe pas dans la même catégorie. Au niveau créatif, il nous manquait quelque chose, en effet. Mais j’ai vu de l’organisation tactique, de l’abnégation, de bonnes sorties de balle. J’espère pouvoir compter sur un effectif au complet rapidement. "

FC ARLON: Collin 7, Moutschen 6, Lejeune 6, Cachbach 6, Vazzana 6, François 7, A. Hausman 5, Daoust 5 (68’, Davies), Lakaye 5, V. Hausman 4, Sicaja 4 (88’, Sicaja).

HOUFFALOISE: Barthelemy 6, Andrianne 5 (75’, N. Fautré), Kaya 6, Chekkouri 6, Tombal 6, Blaise 6, Knoden 6 (72’, J. Fautré), Thonon 5 (60’, Freid), Van der Cruys 5 (68’, Renquin), Clotuche 6, Grondin 5.

Arbitre: K. Koke Miezi.

Assistance: 60.

Cartes jaunes: Cachbach, A. Hausman, Lakaye, V. Hausman, Thonon, Blaise, Knoden, Van der Cruys, Andrianne, Clotuche.

Note du match: 4.

But: Moutschen sur pen. (37’, 1-0).

36’, Lakaye se fait accrocher par Andrianne à l’entrée de la surface, alors qu’il n’est pas dangereux. Moutschen se charge du penalty (1-0).