Dominer n’est pas gagner

Échaudé par la série de cinq victoires consécutives d’Ethe, Pol Leemans avait choisi de muscler son entrejeu pour ce déplacement en terre gaumaise. Le 4-4-2 visiteur était bien en place et posait pas mal de soucis aux Cassidjes, qui ne parvenaient pas à prendre en défaut la défense bastognarde. Certes le ballon circulait bien dans les rangs gaumais, mais le double rideau dressé par les visiteurs annihilait toute occasion dangereuse à l’approche des buts de Labranche. Au contraire, c’est Bastogne qui se créait de réelles opportunités de but grâce à des contres ultrarapides et de longues passes en profondeur vers ses deux flèches, Camara et Thorn, dont la vitesse et les appels intelligents obligeaient l’axe central local à une extrême vigilance. Mais un manque de réalisme et un tout bon Leyder empêchaient le score d’évoluer avant la pause.

La seconde période voyait le même scénario se poursuivre. Ethe tentait bien d’intensifier la pression au fil du temps, notamment via l’entrée au jeu de Reichling, mais les Bastognards résistaient et arrachaient un bon point face à des Cassidjes déçus au coup de sifflet final.

ETHE: Leyder 7, Saint-Mard 7 (88’, Woillard), Orlando 6, Petit 6, Neetens 6, Lenoir 5, Aubois 6, Masson 7, Collin 6, Joachim 5, Coopmans 5 (60’, Reichling).

BASTOGNE: Labranche 6, Jourdan 5 (46’, Gouard 6), Chisogne 6, Muller 7, Barry 7, Guillaume 7, Dufays 8, Belche 7 (86’, Tchinde), Macoir 6, Thorn 6, Camara 6.

Arbitre: V. Poncelet, G. Moreau et B. Lannoy.

Assistance: 75

Cartes jaunes: Neetens, Dufays, Macoir, Guillaume.

Note du match: 7

42’, lancé dans le dos de la défense d’Ethe, Camara pense ouvrir le score mais le réflexe du pied de Leyder est remarquable.

89’, suite à une frappe lourde de Reichling, Labranche repousse le ballon devant sa ligne. Le gardien bastognard et Collin se jettent en même temps pour récupérer une balle qui arrive finalement à Aubois qui pense délivrer les locaux mais M. Poncelet annule logiquement le but suite à une faute sur le dernier rempart visiteur.