Oui, par rapport à nos aspirations, qui ne sont pas démesurées, on peut être confiant. Mes propos ne seraient sans doute pas les mêmes si nous poursuivions le même objectif que Rochefort.

Tout semble se passer au mieux, en tout cas, pour cette saison de transition. La réussite, elle tient au bon mix jeunes – anciens et rigueur – technique qui caractérise votre noyau ?

Il y a de cela. Il fallait compenser les départs, rajeunir le groupe aussi. Des gens étaient peut-être trop installés avant. Des joueurs assidus, sérieux, rigoureux, d’un côté ; des garçons plus talentueux qui ont réussi à s’intégrer, de l’autre : je pense qu’on a trouvé la bonne formule. Les premières semaines n’ont pas été toutes simples cependant. Certains se sont un peu demandé où ils étaient tombés, mais désormais, il leur arrive aussi de fermer la buvette. Mormont a une âme et tu finis par t’adapter. J’ai fait pareil à mon arrivée. À mon premier match, j’avais décidé de supprimer le casier dans le vestiaire. Quelques cadres comme Crèvecœur et Jalhay sont venus me trouver pour me dire que ça ne se faisait pas ici (rires).

Système de jeu hybride

Votre équipe semble assez complète et homogène, non ?

Alors qu’on n’a pas encore aligné deux fois de suite le même onze. Samedi, Lo Monte sera suspendu alors qu’il était le seul avec 100% de temps de jeu. Je crois que ce qui fait notre force, c’est qu’on a un schéma de jeu assez hybride. Le schéma de base est là, les consignes sont strictes pour le replacement défensif, mais j’accorde en revanche une grande liberté offensive à mes hommes. Dimanche, à 3-0, il arrivait encore que Crèvecœur ou Lo Monte débarquent dans la surface adverse. Pour nos opposants, c’est assez difficile à contrer. Bon, de temps en temps, tout cela débouche sur une connerie, une grossière erreur, mais dans l’ensemble, la balance nous est favorable.

« Godelaine, il a fallu six ans pour qu’on y arrive, mais on y est arrivé »

Vous venez de vous hisser dans le top 4. L’appétit vient en mangeant ?

J’ai entendu Denis Crèvecœur dire ça sur TV Lux, affirmer qu’il aimerait finir dans le top 5. Qu’il est biesse, lui (rires)! On aura l’air malin si on perd les deux prochains matches. Non, on ne rêve de rien, on espère la colonne de gauche, mais on a une équipe de gagneurs aussi. Il y a tout un concours de circonstances qui nous a été favorable. Prenez les frères Keysers. Ils jouaient peu à Sprimont, on a saisi l’occasion. Lomma débarque de P2, mais on ne lui a pas offert un contrat pro à Genk sans raison quand il avait 16 ans. On me dit qu’il revient à son meilleur niveau, mais croyez-moi, il n’est qu’à 70% de ses possibilités. Et il y a l’explosion de Godelaine aussi. Il a un boulot, il est plus sérieux, et il a trouvé l’amour de sa vie. Alors, plutôt que de s’enfiler une vingtaine de chopes en soirée, il se contente d’un petit resto avec madame. Bon, il a fallu six ans pour qu’on y arrive, mais on y est arrivé.

Vous venez d’en mettre quatre à Marloie pendant que Meix en plantait six à Herstal. Les hommes de Philippe Petit semblent avoir trouvé la bonne carburation. Vous craignez ce prochain déplacement en Gaume ?

Oui, j’avais vu cette équipe en début de saison et je la trouvais déjà intéressante. De plus, nous allons là-bas sans Amrous, Lo Monte, Michel et Amhauch. Il va sans doute falloir innover tactiquement pour l’occasion. Mais cela ne nous empêchera pas d’aborder la rencontre de manière conquérante, comme toutes les autres.