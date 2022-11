Coup d’arrêt pour Habay-la-Neuve B, Bouillon A en profite

Nothomb B 3 – Marbehan 0

Largement dominateurs au premier acte, les locaux ouvrent le score, via la tête de Marting. En 2e période, ils doublent leur avance sur une deuxième phase arrêtée, via la tête de Werhert. Un penalty de Lambin, qui se fait justice lui-même, portera le score à 3-0. Marbehan a terminé la rencontre à 10 suite à l’exclusion de Belanga. "Cette victoire nous remet sur les bons rails", commente Jean-Claude Mayon.

Étalle 2 – Villers-dvt-Orval 2

Dans un match assez équilibré, les hommes de Sebastien Médard avaient pourtant fait le break en première période, avec des réalisations de Veriter et Klein. "Nous avions une équipe jeune et nous avons malheureusement trop défendu", regrette-t-il. Villers reviendra ainsi dans le dernier quart d’heure, grâce à Simon et un auto-goal de Labenne.

Léglise 1 – Muno 1

"Un bon point pris par mes hommes, nous avons été solides défensivement face aux attaques de Muno", commente Manu Godard. Les visiteurs sont les premiers dangereux, notamment avec ce but de but de Grande après 15 minutes. Peu de temps après, Nihoul, le portier local, doit sortir sur blessure ; il est remplacé par Dachouff. Léglise revient dans la rencontre via Bockler. En deuxième, Dachouff remplit parfaitement son rôle de gardien remplaçant en repoussant les tentatives adverses.

Habay-la-Neuve B 1 – Gérouville 1

"Gérouville est venu avec une demi-équipe mais a joué le coup à fond, bravo à eux", déclare Jonathan Michaux. Après une première mi-temps pauvre en occasions, la deuxième sera un peu plus rythmée. Cordemans, dès la 47’, ouvre le score. Alors qu’Habay pense tenir sa 11e victoire, un penalty en faveur de Gérouville à la 93’, et transformé par Coso, changera le cours du match. Un partage qui permet à Bouillon de rejoindre Habay en haut de tableau.

Fouches 5 – Habay-la-Vielle 2

Fouches termine le premier tour à une 5e place plus que correcte. L’équipe arlonaise Fouches prend le match en mains dès l’entame. Avec des réalisations de Mertz, un csc de Mergaux et le doublé de Marino, Fouches a le total contrôle du match. Les visiteurs profitent de deux erreurs défensives sur lesquelles Theismann et Dupont ne se font pas prier pour les mettre au fond. Marino plantera une troisième rose pour tuer tout espoir habaysien.

Florenville B 1 – Bouillon A 2

Bouillon fait la bonne opération du week-end avec cette victoire. Dans une première période très disputée, où les attaques se succèdent, Bouillon se montre dangereux en contre et ouvre le score via Tulpin. Dans le second acte, Florenville doit s’arc-bouter face aux attaques des visiteurs, mais Bouillon manque cruellement de finition. Le break viendra des pieds de l’inévitable Klaus qui rassurera ses équipiers. En fin de rencontre, Mani surprend le portier bouillonais avec un corner rentrant pour sauver l’honneur.