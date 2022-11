Les Pierrots poursuivent leur belle série avec une sixième victoire consécutive et se positionnent de plus en plus comme le plus grand rival de Tellin. Les deux équipes s’affronteront justement lors de la prochaine journée. Les hommes de Pierre Clarenne ouvrent le score par l’entremise de Legrand. Monsieur phases arrêtées, Anthony Hanchir, égalise sur coup franc à la demi-heure. Grosjean y va de son doublé pour redonner deux pions d’avance à ses couleurs peu avant la pause. À la 60', l’homme en noir décide de suspendre le match une dizaine de minutes à la suite de l’exclusion du coach des visiteurs Jean-Pierre Kraus. À la reprise, Petitvoir réduit la marque suite à un auto-goal de Vaillant. Pierson rassurera définitivement ses troupes en fin de match (4-2).

Bouillon B 1 – Libin B 2

La bande à Arnaud Lambrechts a renoué avec le succès au pied du château de Bouillon. Ce sont toutefois les Jaune et Noir qui débloquent le marquoir par le biais de Mahin. Libin prend l’ascendant dans le jeu, mais peine à la finition. Les Bouillonnais pensent faire le break sur un contre, mais le gardien des visiteurs, Clément Wanlin, sort la parade du week-end. L’égalisation tombe à la 55', Zappala sert parfaitement Mahin qui conclut. De Backer fait parler sa patte gauche pour adresser un caviar à Zapalla, qui ne rate pas l’aubaine pour mettre son équipe aux commandes. "La victoire est méritée face à une formation de Bouillon très fair-play", souligne Arnaud Lambrechts.

Haut-Fays 4 – Namoussart 2

Le marquoir affichait 0-1 à la pause suite à un but de Maury. "Une première mi-temps catastrophique dans notre chef", glisse le joueur-entraîneur local, Anthony Deward. Les Orangés réagissent en seconde période en plantant trois buts des œuvres de Rezette et Deward (2). L’inévitable Moraux réduit la marque en fin de match, mais Haegeman met fin à tout suspense.

Neuvillers B 7 – Libramont B 2

Après un départ convaincant, les Mauves connaissent une période délicate et ce derby face à Neuvillers B a tourné au cauchemar pour les hommes de Kevin Touillaux. Les Chats reprennent, eux, de belles couleurs dans ce championnat après un départ alambiqué. Tout avait pourtant bien commencé pour les visiteurs avec cette ouverture du score signée Thilmant. Les Noir et Blanc ont ensuite enfilé les pions dans ce match. Les buteurs locaux se nomment Gebka, Pierlot, Picard, Burliau, Picard, Didier et Kazanga. Le deuxième but des Libramontois est tombé en début de seconde période des pieds d’André.

Warmifontaine 0 – Tellin 18

On doit le carton du week-end aux hommes de Cédric Georges. Les buteurs sont K. Moureaux (2), Bihain (3), Laffineur (3), Gillain (3), Vincent (2), Libioulle (3), Hoscheit et Pigeon.

Ochamps B 2 – Carlsbourg 2

Dans le cadre de cette belle affiche, nous assistons à une rencontre équilibrée même si ce sont les visiteurs qui se procurent les plus belles opportunités. Les Rouge et Blanc déplorent également l’oubli d’un penalty dans le chef de l’arbitre suite à une faute de main. C’est l’inusable Pochet qui déflore la marque via une belle frappe lointaine. Après cette ouverture du score, les visiteurs reculent et Ochamps en profite pour égaliser par Doyen, puis prendre les devants via S. Arnould. Carlsbourg décrochera le point du partage via un penalty obtenu par Rézette et converti par Pochet.

Orgeo B 2 – Sainte-Marie-Wid. 5

Après deux défaites consécutives, la bande à Arnaud Lays a renoué avec le succès. Leitz pense ouvre le score pour les joueurs locaux, mais Di Modica est à la bonne place. Orgeo passe devant via Gérard, auteur d’une frappe des 30 mètres qui finit sa course en pleine lucarne. Après l’égalisation de Lays, c’est au tour du pilote Boulard de permettre à son équipe de faire le grand saut en donnant à cette dernière deux buts d’avance. Legrand accentue l’avance des siens peu de temps après. Après la réduction du score d’Englebert, Parache fixe les chiffres d’un lob du milieu de terrain (2-5).

Bras 2 – Bertrix 2

le club de Bras est passé à deux doigts de réaliser la bonne opération du week-end, mais c’était sans compter sur la bande à Julien Fries qui ont accroché le point du partage. Les joueur-entraîneur des Baudets, auteur d’un doublé, a répondu par deux fois à des Brôtis qui ont mené 1-0 grâce à Touillaux, puis 2-1 via Hotton.