Dans le sommet, l’enjeu a pris le pas sur le jeu. Les Verts étaient pourtant sur le velours grâce à la tête de Vanlinthout en première période et celle de S. Agilonu en début de deuxième (2-0). Le leader va perdre les pédales suite à la réduction du score de Ravaux, qui passe toute la défense en revue (1-2). Les esprits s’échauffent, F. Dessy et Lamoline s’offrent des politesses et sont renvoyés aux vestiaires. Juste avant la fin, Pierret provoque un penalty, le Bourdonnais Moxhet est exclu et Bariseau arrache l’égalisation (2-2).

Bomal 1 – Vecmont 2

La surprise du week-end avec le coup d’arrêt de Bomal, expulsé du podium par de méritants Vecmontois. Polet permet à Bomal de vite mener, "mais si c’est 1-3 à la pause, il n’y a rien à dire", reconnaît le délégué local Benoit Robyns. Vecmont va concrétiser ses occasions dans le second acte, d’abord par T. De Potter sur penalty (1-1), puis Techy (1-2).

Mormont B 2 – Odeigne 0

Malgré cette deuxième victoire de rang, le mentor mormontois Christophe Lecarte ne retiendra qu’une chose: les trois points. "Nous avons joué un quart d’heure et marqué à ce moment-là (buts de Collignon et Kitemona). Ensuite, on a relâché et on n’a rien montré." Odeigne a eu quelque temps forts, mais ne les a pas concrétisés.

Harre-Manhay B – Oppagne B (arrêté)

L’arbitre a pris la décision de stopper la partie à la 43' à cause du brouillard. Un choix regretté par les Oppagnois qui menaient de trois buts grâce à Fiacre et deux fois Palmers. "Ils n’avaient rien montré et nous les dominions, mais nous ne pouvons rien y faire ", peste le coach gaulois Sébastien Gilson.

Bande 2 – Heyd 5

Les Heydois terminent le premier tour par un encourageant bilan de 16/18. Les joueurs visiteurs ont dominé l’ensemble de la partie. Fagnoul, Cambron, Boclinville et Collin mettent Heyd sur le velours avant la pause (1-4). Le dernier nommé plantera une seconde rose personnelle après les citrons (1-5). Can profitera de deux approximations défensives pour faire trembler les filets et doubler le total de but de Bande depuis le début de saison.

Roy B 2 – Houmart 3

Mené de deux buts à la pause, Houmart a renversé la vapeur. La première période est équilibrée, mais Bertrand et Faa concrétisent les temps forts locaux (2-0). Ninane réduit vite l’écart à la reprise et les Roligris perdent pied (1-2). "Nous avons oublié de jouer et balancé trop de longs ballons", peste leur coach Vincent Mathieu. Sur deux nouvelles phases arrêtées, Perin et R. Bodson sur le buzzer, permettent aux Houmartois de rentrer avec les trois points (2-3).

Nassogne B 1 – Rendeux 3

Service minimum pour les Rendeusiens qui s’emparent de la 2e place avec Champlon et devant Heyd. "On a dominé, mais on n’a pas fait les bons choix, analyse le buteur Anthony Ivaldi. On a joué 10 minutes en deuxième mi-temps et on a mis trois buts." Ivaldi, Weber et Lerusse font trembler les filets (0-3). Après une belle occasion, Jeanjot sauvera l’honneur local sur penalty (1-3).