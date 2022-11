Aubange B accroche Toernich qui perd la tête

Saint-Mard B 0 – Waltzing 4

Toufik Ifkar, le joueur-entraineur des Visiteurs soulignait la bonne entame de match de son équipe: "On a pratiqué un football direct avec un gros pressing. L’objectif était de les prendre à la gorge et cela a payé. On s’est montré réaliste cette fois. On les a asphyxiés en milieu de terrain. Nos transitions étaient plus rapides". Clabout reçoit le ballon dos au but, se retourne et glisse subtilement le ballon au-dessus de Saintmard (0-1, 18'). Trois minutes plus tard, Lamboray double la mise (0-2). À deux minutes du repos, Criqueliere la triple (0-3). Après celui-ci, il signe un doublé (0-4, 59'). "Après le repos, on a géré et j’ai fait tourner mon effectif. Le score aurait pu être plus lourd. Saint-Mard s’est uniquement montré dangereux sur phase arrêtée" termine le mentor arlonais. Les Oranges repoussent ainsi les Bleus à quatre points et montent sur le podium.

Aubange B 3 – Toernich 3

Stefan Castronovo, le coach aubangeois était très fier de son groupe: "Les deux équipes ont mis énormément d’intensité mais c’est resté correct. Je suis très fier de mes joueurs. On mérite notre point. J’espère qu’on montrera la même envie dans quinze jours". Par trois fois, les Arlonais ont mené au score et à chaque fois ils ont été rejoints. On pensait pourtant que la victoire était acquise lorsque Martin avait inscrit le 2-3 dans les arrêts de jeu mais c’était sans compter sur le jusqu’au-boutisme du capitaine aubangeois Cheppe qui égalisait deux minutes plus tard (3-3). À la demi-heure, E. Muller avait mis le leader aux commandes (0-1). Cinq minutes plus tard J. Rodrigues égalisait. À vingt minutes du terme, le scénario se reproduisait avec des acteurs différents. Martin remettait les Arlonais devant, avant que Da Silva n’égalise cinq minutes plus tard.

Ethe B 3 – Rachecourt 0

Philippe Gomrée, le coach des Cassidjes, était content de renouer avec le succès: "Cela faisait longtemps. On a dû jouer sur le terrain B, ce n’était pas évident. Cela fait du bien de renouer avec le succès. J’avais encore beaucoup d’absents. J’ai lancé des U21 que je découvrais. Avec la semaine de repos, j’espère récupérer quelques joueurs". Dès la 8', Collin met les Verts aux commandes. Ceux-ci ont les occasions pour doubler la mise mais ne concrétisent pas. Woillard rassure les Visités au second acte (2-0, 57'). Collin inscrit un beau second but (3-0, 64').

Signeulx 0 – Sainte-Marie/Semois 7

Mathieu Lemaire, le T2 des Verts, soulignait le bon début de match de son équipe: "On a fait une bonne entame de match avec deux buts rapides. On voulait tuer le match avant le repos mais on n’a pas réussi. On a montré beaucoup d’envie ensuite. On était meilleur physiquement après le repos. C’était important d’être champion d’automne." A. Habay s’est offert un quadruplé. Romani, Perrang et Sampont y ont également été de leur but personnel. Grâce à cette victoire, les Verts virent en tête.

Meix-le-Tige 0 – Tontelange B 7

Florian Fontaine, le T2 des Spurs ne fanfaronnait pas malgré la large victoire: "Meix était déforcé. Ils ne disposaient que de dix joueurs. Ils voulaient éviter le forfait. On a dominé le match sur un terrain compliqué". À la 20', Gravier lance les hostilités (0-1). Zune profite d’un beau mouvement collectif, réalise un grand pont sur un défenseur et envoie le cuir en pleine lucarne (0-2, 27'). Deux minutes avant le repos, Gravier signe un doublé (0-3). Après le break, Gravier s’offre un triplé, Villers un doublé et Husson y va également de son but personnel.

Halanzy 3 – Messancy B 3

Le début de la rencontre est pauvre en occasions. Trois minutes avant le repos, Wagner sort une belle parade et, dans la foulée, Pierret lobe M. Guelff (0-1). Deux minutes plus tard, celui-ci commet une erreur que Tibesar sanctionne (0-2). Halanzy redémarre la seconde période pied au plancher. L’inévitable Migeaux s’offre un doublé (2-2, 51' et 65'). T. Valentin met les Sang et Or aux commandes (3-2, 68') avant que Grandjean n’égalise deux minutes plus tard (3-3). Avec ce partage les Miniers conservent deux points d’avance sur les Messancéens.