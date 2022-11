Bleid battu, Habay-la-Vieille n’en profite pas

Bleid, poussif en première mi-temps et peut-être trop gourmand en fin de match, s’est incliné à domicile contre des Saint-Mardois bien en place (deux buts de Vacant pour un de Couvreur). Leader invaincu jusque-là, les Spartiates auraient pu faire une affaire en or en cas de victoire, larguant leurs premiers poursuivants, avec, en plus, un match en moins. Avec ces trois points perdus, ils se retrouvent avec trois équipes (pour autant que Nothomb s’impose cet après-midi à Meix-devant-Virton B) sur un seul point. Le championnat qui aurait pu être quasi plié est relancé. Habay-la-Vieille a raté le coche. L’équipe de Gil Grévisse aurait pu prendre les commandes, mais a dû se contenter d’un 0-0 contre de courageux jamoignards avec un Simon Dupuis dans tous les bons coups. Le troisième match de cette soirée pauvre en buts (une moyenne d’un par match alors qu’elle est de 3,5 depuis le début du championnat) s’est aussi terminé par un 0-0 entre Tintifontaine et Martelange.

Provinciale 2B

Libin encore accroché

Après deux défaites, Libin a stoppé l’hémorragie, mais les Libinois doivent se contenter d’un point. Face à une équipe borquine bien organisée, Hotua trompe Brasseur, mais quelques instants plus tard, Marchal égalise pour Saint-Hubert (1-1). La seconde période n’atteindra jamais des sommets et Libin terminera même à dix après la deuxième jaune de Lemaire. Neuvillers, lui, a mis la pression sur Florenville en s’imposant à Wellin. Les hommes de Jérémy Dominique ont pu compter sur un Nicolas en grande forme. L’attaquant a planté un triplé (1-5).

Ochamps, pour sa part, s’est imposé à Sainte-Ode: 0-3 au repos et 1-4 au coup de sifflet final. Enfin, Bercheux écarte Rossignol (4-0) avec un excellent Lenny Vermierdt, auteur d’un corner rentrant et d’une mine en lucarne. Ce dimanche, Florenville, leader avant ce week-end, se rend à Paliseul.

Provinciale 2C

Marloie B battu à Melreux, triplé de Paquay à Tenneville

Petite surprise du côté de Melreux-Hotton qui signe son deuxième succès de la saison face à Marloie, troisième du classement. Thirion, Tihon et Delchambre ont marqué les buts melreusiens, Ducastel celui de Marloie. Gouvy B confirme sa forme à Tenneville et plante cinq nouveaux buts dont trois par le réaliste Paquay. Enfin, Halthier renoue avec le succès après six matchs sans victoire. Les hommes de Vincent Lejeune s’imposent 4-2. Ils ont mené 2-0 via Grégoire et Lejeune avant que les Zèbres ne reviennent à 2-2 par Trempont. Mais Halthier, par Losciuto et Lejeune encore, a planté deux roses dans les dernières minutes.

Provinciale 3A

Final à rebondissements

Toernich, le leader, trop fébrile sur les phases arrêtées adverses, a été accroché à Aubange B, pourtant antépénultième du classement (3-3), au terme d’une fin de match un peu folle. Par deux fois en effet, Loïc Martin, le goleador de Toernich, a cru donner les trois points à son équipe. À la 70’ d’abord, à la 92’ ensuite, mais les Aubangeois ont à chaque fois égalisé, par Pedrosa d’abord, puis par Cheppe, leur capitaine, après quatre minutes de temps additionnel. Sainte-Marie, qui se rend à Signeulx ce dimanche, devrait logiquement en profiter pour prendre la tête du classement.

Autelbas a également été tenu en échec, par Athus (1-1) tandis que Waltzing a signé un 9e match sans défaite en s’imposant nettement à Saint-Mard B (0-4).

Provinciale 3B

Un Chauffour à 200 degrés

Vendredi, Sainte-Cécile s’est imposé largement à Assenois B qui le précède pourtant au classement (3-7). Grâce notamment à un Chauffour bouillant, auteur d’un quadruplé. De son côté Nothomb n’a pas tremblé et a fait le job contre Marbehan en s’imposant 3-0. Marting, Werhert et Lambin sont les partisans de cette victoire. Marbehan terminera la fin de rencontre à 10 suite à l’exclusion de Belanga.

Provinciale 3C

Tout ce dimanche

Il n’y avait pas de rencontre ce samedi, dans cette série. Tous les matches se jouent ce dimanche, à 14 h 30.

Provinciale 3D

Match arrêté à Harre et 16 sur 18 pour Heyd

Soirée frustrante pour Oppagne B qui menait 0-3 à Harre-Manhay B quand l’arbitre a été contraint d’arrêter la partie en raison du brouillard trop épais. La rencontre, dont l’issue ne faisait plus guère de doute, devra donc être rejouée. Pendant ce temps, Heyd s’est imposé largement à Bande (2-5) et signe ainsi un 16 sur 18. Houmart, qui était mené 2-0 à Roy B, a su renverser la vapeur. Bodson, lancé au jeu pour le dernier quart d’heure, a inscrit le but décisif à une minute du terme (2-3). Enfin, Mormont B a vite mené 2-0 contre Odeigne et le score n’a plus évolué.

Provinciale 3E

Buts rapides

Deux rencontres vite orientées hier soir, puisque Givry B menait déjà 0-2 au quart d’heure à Bovigny avant de s’imposer 0-3 et de se porter à la hauteur de Vaux-sur-Sûre qui se rend ce dimanche à Sibret. Sart B, de son côté, a battu (2-0) et rejoint et Witry au classement grâce à deux buts inscrits durant les 20 premières minutes. Bourcy, de son côté, s’est incliné devant Salm (2-3) et, au contraire de son adversaire du soir, perd le contact avec le quintet de tête.