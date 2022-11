Le reste de la rencontre a été du même acabit pour les hommes de Philippe Médery, qui menaient 3-0 à la demi-heure grâce à deux autres réalisations de Dadou Keysers et de Mehdi Lomma. Le même Lomma inscrira un quatrième but à dix minutes du terme.

Grâce à ce large succès, Mormont revient à un point de Marloie au classement et rejoint Aywaille et Habay avec 22 points, les deux dernières équipes citées n'ayant pu se départager dans leur affrontement. Molinari a répondu du tac-au-tac au but d'ouverture de Toussaint en début de rencontre, Roland faisant de même pour égaliser dans la foulée du but de Reyter en début de second acte.

Plus bas dans le tableau, Meix s'impose sur un score de tennis à Herstal (2-6) et distance les trois derniers, dont fait partie Libramont.

Les Mauve et Blanc se sont inclinés sur la pelouse du leader, Richelle, qui a trouvé la faille à la demi-heure et peu avant l'heure de jeu.

LES RESULTATS

Mormont - Marloie 4-0

Aywaille - Habay 2-2

Herstal - Meix 2-6

Richelle - Libramont 2-0