Le Stabulois n’est pas passé loin

Devant après la première manche, remportée 25-27, le Stabulois cale ensuite dans les deux manches suivantes. Lommersweiller en profite pour prendre l’avance au marquoir: deux manches à une. "Nous débutons souvent très bien nos matches. C’est encore ce qui est arrivé ce samedi, constate Corentin Theis. Le souci, c’est que nous ne parvenons pas à garder notre niveau de jeu. Je ne parlerais cependant pas de relâchement de notre part. Peut-être que l’adversaire nous prend un peu de haut en début de match et qu’il commence à élever son niveau quand il voit que nous ne sommes pas si mauvais que cela. Mais mentalement, c’est difficile."

Le quatrième set laissera de gros regrets aux ouailles du président Grosjean (25-22). "Alors que nous avons mené pendant une partie du set et que nous avions les cartes en main pour aller au tie-break, soupire le libéro du Stabulois. N ous jouons vraiment aux montagnes russes pendant une rencontre. Pendant un set, c’est très bon et puis, cela devient mauvais pendant d’autres périodes. En N3, ce n’est malheureusement pas permis. Il manque cette régularité. Et ensuite, le mental flanche. Dès que nous prenons quatre points dans la vue, tout le monde baisse la tête, moi le premier. Il manque clairement un leader dans notre équipe. Le plus âgé, il a 25 ans, mais il n’a que trois années de volley dans les pattes. Notre moyenne d’âge, c’est 21 ans. Comment voulez-vous devenir un leader dans des conditions pareilles ? Mais bon, il faut assumer le départ de certains joueurs cet été."

Si on sent Corentin Theis très déçu au téléphone, le libéro du Stabulois ne compte pas baisser les bras. "Nous remettrons l’ouvrage sur le métier la prochaine fois. Hors de question d’abandonner, confie-t-il. Malgré les résultats, je suis content d’être en N3 même si je ne m’attendais pas à ce que le niveau de la série soit aussi élevé. J’ai discuté avec des arbitres venus de Charleroi récemment et ils me confiaient que notre série était la plus forte de toutes." Notons aussi que Athus s’est incliné (1-3). Bouillon, lui, est revenu du déplacement à Maaseik avec un revers (3-1) malgré le gain du premier set.