Le roi des derbies, c’est Mormont

Mormont et Marloie dans les derbies luxembourgeois jusqu’ici, c’était le bilan parfait : 12 sur 12 pour les hommes de Fred Jacquemart (contre Habay, Givry, Libramont et Meix), 9 sur 9 pour ceux de Phil Medery (face à Givry, Libramont et Durbuy). Seul ces derniers ont confirmé la tendance ce dimanche. Et de quelle manière! Infligeant à Marloie un second revers consécutif, le 2e et le plus net de la saison.