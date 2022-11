Lindsay De Vos ne disputera plus les interclubs avec Jamoigne cette saison. Elle a averti le secrétaire du club, Frédéric Arnould, ce samedi soir, même si sa décision a été prise après la rencontre de samedi dernier contre l’EBS. "Je n’ai plus d’envie, je ne prends aucun plaisir à la table. Faire d’aussi longs déplacements (NDLR: elle habite près de Philippeville) pour n’être d’aucune utilité à mon équipe, avec en plus le prix du carburant qui ne cesse de flamber, ce n’est plus possible", justifie Lindsay.

L’essence, source du conflit

Le prix du carburant, c’est aussi un point de discorde entre Lindsay et ses parents et le club de Jamoigne. "Fin de saison dernière, il y a eu un malentendu à ce sujet. Au vu de la hausse des prix de l’essence, nous avons demandé une participation financière au club de Jamoigne, qui l’a très mal pris, prétextant que je souhaitais être payée pour jouer. C’est faux, je joue pour le plaisir, pour ma passion. Mais depuis lors, le climat est assez tendu. Il m’a été demandé de reprendre cette saison comme si de rien n’était, mais c’est compliqué pour moi de tourner la page ainsi."

Lindsay De Vos ne prend pas cette décision de gaieté de cœur. "Je mets simplement le tennis de table de côté pour le moment. Mes études, ce n’est qu’une toute petite partie qui dicte mon choix. Je n’oublie pas non plus que lors des stages et des matches disputés en messieurs, j’ai été logée par le club de Jamoigne. Je ne stoppe pas en mauvais termes, mais c’est mieux ainsi", conclut-elle.