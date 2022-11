Corbion cartonne, Libin perd encore des plumes

Après deux défaites de rang, Libin stoppe l’hémorragie, mais les troupes de Fabrice Debiais voient Neuvillers, Ochamps et Florenville prendre quelques longueurs d’avance. Samedi soir, Libin a bien entamé la partie. Supérieurs dans les premières minutes, les Libinois ont la première occasion, mais la frappe de Lemaire n’est pas cadrée. Libin accélère et passe devant quand, sur un centre de Nollevaux, Hotua efface son défenseur avant de placer sous Brasseur, titulaire étant donné l’absence de Batter (1-0). Saint-Hubert ne tarde pas à recoller. Bourgeois perd la balle à mi-terrain. Lancé entre les deux centraux, Marchal s’en va fixer Zanelli (1-1). Dans la foulée, on retrouve le même Marchal, mais sa reprise n’est pas cadrée.

La seconde période est moins bonne. Les longs ballons se multiplient, les coups de sifflet aussi et finalement, le score ne bougera plus même si à deux reprises, Vanderheyden a l’occasion de mettre Libin aux commandes. Sur la première, son coup franc termine au-dessus de la cage de Brasseur. Sur la seconde, sa reprise est un brin trop croisée.

Notons aussi que Libin a terminé à dix après la deuxième jaune de Lemaire à vingt petites minutes du terme.

Sainte-Ode 1 – Ochamps 4

Avec Albert sur le banc et une défense composée de G. Schroeder, Gourmet et Gillet, Ochamps a évité le piège tendu par Sainte-Ode. Les Canaris ont surtout eu la bonne idée de se mettre rapidement à l’abri grâce à Thomas et Robin Schroeder: 0-2 au quart d’heure. "Nous sommes bien rentrés dans le match et ensuite, nous avons maîtrisé notre sujet sérieusement", glisse Sébastien Ricci. Avant la pause, T. Schroeder trompe une nouvelle fois Francis (0-3). Si Lanners, en se jetant sur une frappe déviée de Tibesar, réduit directement l’écart à la reprise, dans la foulée, B. Jourdan, qui sortira blessé un peu plus tard, redonne trois buts d’avance aux siens (1-4). Dernier fait de match, l’exclusion de G. Schroeder pour deux jaunes à un gros quart d’heure du terme.

Wellin 1 – Neuvillers 5

Huit minutes, il n’a pas fallu plus longtemps à Hugo Nicolas pour trouver le chemin des filets ce samedi. Le buteur de Neuvillers se mettra encore en évidence juste avant la pause, en trompant Pisvin pour la seconde fois. Entre les deux, Martin, sur un assist d’Hansen, avait lui aussi trouvé le chemin des filets: 0-3 au repos.

En seconde période, Nicolas transforme un penalty avant que Toubon ne fasse grimper les chiffres. Meunier réduira l’écart.

Bercheux 4 – Rossignol 0

Succès important pour Bercheux dépasse son adversaire du soir. "Il fallait gagner et nous avons ajouté la manière", confie Didier Gourmet. Samedi, les Verts ont livré une excellente première période. Vermierdt, très bon pendant tout le match, ouvre le score grâce à un corner rentrant (1-0). Sur penalty, Collignon double l’avance avant que M. Lockman ne plante le troisième. En seconde période, Vermierdt continue son festival. L’ailier efface son premier opposant, colle un grand pont au deuxième et envoie dans la lucarne de Van Hoey (4-0).

Les Bulles 0 – Corbion 10

Six sur six pour Corbion qui se relance dans la course au maintien. Les Corbelots, où G. Naud est de retour et où un attaquant français devrait signer au mercato, n’ont pas fait dans la dentelle à Les Bulles: 0-4 au repos et 0-10 au final. Les buteurs ? A. Vialette (5), Chaidron, Renaux, Q. Vialette, G. Naud et Gonzague.

Grandvoir 1 – Orgeo 3

Grandvoir n’avance plus, tandis qu’Orgeo prend la sixième place. L’entame de match est pour Grandvoir, mais Bontez sauve une frappe de Gofflot avant de réaliser un double arrêt sensationnel sur une tête de Bodet et une reprise de Gofflot. Orgeo rentre dans la partie et sur la droite, Pierson fait mal aux Cerfs. L’ailier déborde et centre. Au second poteau, Coppine contrôle et place (0-1). Gérard, sur un centre de Pierson, est à deux doigts de tromper son propre gardien, mais la barre repousse. Sur un penalty commis par Gillardin, Lambert égalise (1-1). C’est finalement Pierson qui redonne l’avance à Orgeo (1-2). PH. Gérard est ensuite expulsé et dans la foulée, Dubois plante le 1-3.

Paliseul 1 – Florenville 4

Florenville se méfiait comme la peste de ce déplacement à Paliseul, mais le leader a fait le boulot. Et en plantant deux buts en treize minutes, C. Blandin a facilité l’affaire des siens (0-2). Quelques minutes plus tard, après une relance catastrophique de Nemery, Brunson est accroché dans le rectangle. Matz prend Lambert à contre-pied (0-3). Avant la pause, Matz envoie à côté, tandis que Lambert doit claquer une déviation de Gomez. Paliseul remonte avec de meilleures intentions, mais en contre, Matz lance Blandin qui lobe Lambert (0-4). De la tête, Nemery réduit l’écart. Manderrier sort ensuite le grand jeu sur une tête de C. Poncelet et un coup franc de Le Mangouero. Le score n’évoluera plus, malgré une dernière occasion pour Blandin.