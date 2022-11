"Je ne comprends pas notre 2e période. On termine bien la première, on laisse alors l’impression que la balance va pencher en notre faveur et c’est une tout autre équipe qui revient sur le terrain ensuite. Avec moins de précision, d’agressivité, plus assez proche de l’adversaire. On sent alors qu’il va se passer quelque chose de négatif. Or, à la pause, j’étais convaincu qu’on allait gagner."

« Il faudra creuser »

"On a joué long, parfois par manque de solutions. On a aussi joué vers l’arrière alors que ça ne s’imposait pas. La crainte est là, les solutions de passe manquent. Problème de confiance qu’il faut aller rechercher. Mais il va falloir creuser profond pour cela."

« Ne pas se désunir »

"Il faut gratter des points, c’est compliqué de trouver des solutions. J’en souffre beaucoup car j’aime beaucoup Virton. Genk a perdu aussi, heureusement. On s’accroche à ce qu’on peut. On prend l’eau, mais on est toujours à flots. On a senti beaucoup de solidarité dans le vestiaire après le match. Est-ce que c’est une bonne base pour la suite ? Je l’espère, mais je ne peux plus jurer de rien. Il importe surtout de ne pas se désunir, cela importe que le jeu en lui-même. Désormais, ce sont des hommes qu’on doit voir, plus que des joueurs."