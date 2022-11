Vialette, l'indiscutable à Habay

Et gagner, les Habaysiens peinent à y parvenir pour le moment. Après quatre victoires pour débuter, les joueurs de Samuel Petit n’ont gagné qu’une fois au total des huit derniers matches. Par contre, ils ont partagé… à six reprises. "Et mis à part la rencontre à La Calamine, où le partage n’était pas volé pour notre adversaire, le reste du temps, nous aurions dû prendre les trois points, soupire le défenseur central. Contre Meix, tu as le ballon pendant tout le match. Contre Libramont, tu mènes 3-0 et tu ne prends pas les trois points, ce n’est pas normal. Et le match de la semaine dernière à Ciney, c’est pareil. C’est simple, depuis que je joue au football, je n’ai jamais vu mon équipe rater autant d’occasions. Nous pouvons vraiment regretter les points perdus. Habay joue mieux face aux gros ? Oui, c’est clair. Pourtant, nous avons les qualités pour faire le jeu quand nous jouons face à des équipes qui viennent avec un bloc bas. Enfin, Aywaille, ce sera un gros match et je ne pense pas que cette équipe va nous attendre."

Sans faire de bruit, Habay est cependant à la quatrième place au classement, à trois points de Richelle, leader. "Nous préférons être dans la position du chassé plutôt que dans celle du chasseur, sourit Hugo Vialette. Tout le monde parlait de nous après notre 12/12 pour commencer. Ici, Habay est moins souvent évoqué. Mais ce n’est pas grave, le principal est de ne pas se faire décrocher. L’équipe qui m’a laissé la meilleure impression ? Bonne question. Cela va sembler étrange, mais moi, j’avais vraiment aimé Durbuy."

Si Samuel Petit aime faire tourner son équipe, Hugo Vialette, pour sa part, n’a pas raté une seule minute de jeu cette saison. Que ce soit en Coupe de Belgique ou en championnat, le défenseur central a tout joué. "Et depuis mon retour de vacances le 20 juillet, je n’ai pas raté une seule séance, dit le défenseur central. Si j’écoute encore les compos du coach ? Oui, quand même car avec lui, vous avez toujours des surprises (rires)."

Indiscutable, Hugo Vialette réalise un début de saison XXL. "Je lis les commentaires et comme je vois que je joue tout, je me dis que je livre une bonne saison, lance modestement l’intéressé. Cela fait plaisir, mais je dois encore m’améliorer. Je le vois bien lors des séances vidéos où les défauts sont pointés du doigt. Habay, c’est un club amateur, mais avec un staff pro."