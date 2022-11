Sart se relance chez une équipe de Longlier qui patine

Si Longlier, qui était repassé à quatre derrière à la demi-heure après la montée de Bihina pour Furdelle, a mieux joué en seconde période, les Longolards, qui avaient pris un troisième but avant le repos, n’ont jamais réellement su inquiéter le jeune Lugentz avant le 1-3 sauf sur une tête de Nicolas bien détournée par le portier. Les deux buts tombés dans les dernières minutes, grâce aux deux remplaçants (Vériter et Lahrach), n’auront rien rapporté, si ce n’est quelques palpitations à Quentin Faymonville, décidément la bête noire de Damien Tucci puisque Sart a remporté ses trois derniers affrontements face à Longlier. "Peur à la fin ? Évidemment. Tout le monde a eu peur, lance Quentin Faymonville. S’il reste encore cinq minutes, c’est peut-être 3-3. Nous avions réalisé le plus dur en résistant à la pression de début de seconde période. Mais finalement, nous parvenons à nous faire peur à la fin après un but un peu anodin. Nous avons un peu paniqué. Nous savions que Longlier allait être dangereux sur des phases arrêtées et des longues touches. Mais bon, il manquait un peu Arnaud Burton derrière pour faire le ménage dans le jeu aérien. Après, je n’oublie pas que nous aurions pu planter le quatrième en début de seconde période."

Au classement, Sart reste donc dans le groupe de tête. Longlier, de son côté, n’avance plus. Les Longolards, qui ont eu le plaisir de voir Lahrach refouler la pelouse, sont bloqués à la septième place, avec dix-neuf unités . "Là, avec deux défaites, nous savons que cela recolle derrière, avoue Damien Tucci. Nous allons remettre le bleu de travail et retravailler pour aller chercher un peu plus haut. Car oui, maintenant, il manque des points. Mais nos absents vont nous aider quand ils rentreront. On l’a déjà vu ce samedi avec la montée de Sami Lahrach."

LONGLIER: Brault 5, Roman 6, Cravatte 4, Henrotte 5, Furdelle 5 (28’, Bihina 6), Evrard 5, Bréjard 6, Perreaux 4, R. Toussaint 5 (55’, Vériter 7), Debehogne 4 (55’, Noël 5), Nicolas 4.

SART: Lugentz 5, Bodson 6 (63’, Syne), Tilkin 6, Skoba 6, Vissers 6, J. Mehmeti 8, Jacquet 7, L. Burton 6, Barbette 5, Beaujean 8, Murtezi 7.

Arbitre: Bilal El Aayachi Agarbi.

Buts: Murtezi (9’, 0-1), Beaujean (12’, 0-2), Beaujean (34’, 0-1), Vériter (80’, 1-3), Lahrach (86’, 2-3).

Cartes jaunes: Debehogne, Noël, Tilkin, Burton, Vissers.

Assistance: 70 Note du match: 5

9’, sur un long coup franc, la tête en cloche de Murtezi lobe Brault mal placé (0-1).

12’, remise en retrait trop courte de Longlier. Sur la droite, Beaujean récupère et lobe parfaitement Brault (0-2).

34’, sur la gauche, Beaujean tente sa chance. Le ballon dévié ne laisse aucune chance à Brault (0-3).

80’, plein axe, Vériter tente une frappe à ras-de-sol. Lugentz se couche, mais le cuir passe entre ses gants (1-3).

86’, coup franc de Vériter dans la boîte. Au petit rectangle, Lahrach dévie de la tête (2-3).