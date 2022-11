Raoul Toussaint, pas juste le frère de Mathias à Longlier

Mais quand on a 17 ans et qu’on devient le meneur de jeu d’une équipe qui a des ambitions en P1, arrive-t-on à ne pas monter sur les terrains avec les guibolles qui tremblent ? "La petite pression, elle est toujours là, avoue ce pur produit de Libramont. J’essaye de m’apaiser avant les matches et je sens que cela va de mieux en mieux au fil des semaines."

Raoul Toussaint est le prototype même du joueur formé dans des équipes de jeunes dominantes. Vista, jeu simple, absence de dribbles inutiles, Raoul Toussaint sait jouer au football, c’est indéniable. "Mais a contrario, je dois progresser dans les duels, glisse-t-il. J’ai encore parfois un peu de mal à mettre le pied. J’essaie de répondre le plus présent possible dans les duels, mais c’est vrai que ce n’est pas vraiment dans ma nature. Chez les jeunes, je n’ai pas vraiment été habitué à cela puisque nous avions davantage un jeu de possession où nous faisions tourner."

Les trois Toussaint réunis ?

Mais avec Charles et Mathias comme grands frères, le gamin va vite apprendre à s’affirmer. "Nous avons plus ou moins le même jeu avec Mathias, mais Charles, c’est un peu différent, commente Raoul Toussaint. Charles, il joue un peu plus bas et lui, il sait mettre la godasse. Avec Mathias, nous nous ressemblons davantage, même s’il est meilleur de la tête (rires) . Après, j’essaye surtout de me faire mon nom. Je ne veux pas être considéré comme le petit frère de Charles ou le petit frère de Mathias. Chacun a ses qualités. Maintenant, je ne vous cache pas que le rêve, ce serait de pouvoir évoluer tous les trois ensemble."

Arrivé à Longlier cet été, Raoul Toussaint a donc pris la place de son frère dans le groupe longolard. "Il m’a conseillé évidemment, mais j’étais déjà venu m’entraîner à Longlier en fin de saison dernière et j’avais bien accroché avec le groupe, dit ce grand fan de Lionel Messi. Comme Libramont grimpait en D3, mes chances d’évoluer avec l’équipe A, elles étaient quasiment inexistantes. Et je n’avais pas vraiment envie d’aller jouer avec l’équipe B en P3. Mais je n’oublie pas les belles années passées à Libramont. Je n’avais pas connu d’autres clubs avant cet été. Et aussi loin que je me souvienne, j’ai toujours eu Mathias comme entraîneur. Autant dire que c’est l’année du changement avec un nouveau coach et un nouveau club."

Sur le match de ce samedi soir, Raoul Toussaint espère réagir après le revers à Oppagne. "Nous sommes obligés d’avoir une réaction, commente-t-il. D’autant plus que nous jouons Arlon et Ethe avant la trêve. Si nous voulons regarder vers le haut et rester dans la colonne de gauche, nous allons devoir engranger. D’autant plus que si nous gagnons ce samedi, nous revenons à hauteur de Sart. Ce serait donc une bonne opération."