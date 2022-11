Même si Freylange est englué en fond de tableau, cela reste un gros match. Zervakis, Warlomont… On va affronter des garçons qui ont largement fait leurs preuves à ce niveau. Leurs qualités ne se sont pas volatilisées et ils ont toutes les armes nécessaires pour nous faire mal. Surtout sur notre beau terrain.

Gouvy et Freylange étaient les deux grands favoris, avant le championnat. Comment expliquez-vous le départ très compliqué des deux équipes, avec un 1/9 pour Freylange, et même un 0/9 pour Gouvy ?

Peut-être que nous nous sommes mis un peu trop de pression, et eux aussi. Mais nous n’avons jamais succombé à la panique, à Gouvy. C’est un club où il n’y a jamais de tensions. On a certes ressenti un peu de doute, après les défaites face à Messancy et Assenois, mais Christophe (Bertels) n’a pas son pareil pour remettre ses joueurs en confiance.

Vous encaissez peu (5 buts sur les neuf derniers matchs), mais Gouvy est aussi la seule équipe du Top 5 qui n’a pas encore dépassé la barre des 20 buts marqués (18). Même Freylange, avant-dernier, fait mieux (19). C’est le point qu’il faudra améliorer pour jouer le titre ?

L’absence de William Delvaux se fait ressentir, on ne peut le nier. Il reste notre meilleur buteur (6 buts) alors qu’il n’a plus joué depuis le 2 octobre, cela témoigne de son importance en zone de finition.

Gauthier Joseph n’a inscrit qu’un but jusqu’ici, vous aussi. Un bilan un peu maigre pour les joueurs offensifs que vous êtes ?

Personnellement, je n’ai jamais été un grand buteur. Je ne me souviens pas avoir dépassé une seule fois la barre des quatre buts en P1, en cinq saisons. Je dois vraiment travailler ma finition. Mais j’ai donné plusieurs assists et j’ai déjà provoqué quatre penaltys. Le problème, c’est qu’on ne les convertit pas (rires). Mais je compte bien réussir le challenge que m’a lancé Laurent Amory. Il m’a dit que si je provoquais cinq penaltys durant la saison, il m’offrait un casier. Il n’en manque plus qu’un.

Votre profil est d’abord celui d’un dribbleur ?

Oui, je joue en général comme ailier. Une zone où l’on provoque beaucoup son adversaire direct.

« En jeunes à Virton, Stilmant était notre CR7 »

Lequel vous a le plus contrarié, en P1 ?

Lilian Cachbach (Arlon) n’est vraiment pas facile à passer. On a joué ensemble chez les jeunes, à Virton. Je craignais aussi mes retrouvailles avec La Roche, mais ça a été, ils n’ont pas été trop rugueux avec moi. C’est d’ailleurs contre mes anciennes couleurs que j’ai inscrit mon unique but jusqu’ici.

Vous êtes surpris de voir votre ancienne équipe scotchée à la dernière place du classement ?

Oui, quand même. Le club évolue en P1 depuis plus de dix ans et il a gardé tous ses cadres, en y ajoutant un Nicolas Prévot qu’on ne présente plus. Je reste convaincu que La Roche va se réveiller. L’éviction de Benjamin Simon ? Je suis déçu pour lui parce qu’il faisait du très bon boulot. Il s’efforçait toujours d’ajouter un côté ludique à ses entraînements. Même sous la drache, on avait bon, on s’amusait. Je ne pense pas qu’il soit responsable de la situation actuelle de La Roche.

Vous êtes venu à Gouvy dans l’espoir d’atteindre la D3 ?

Gouvy ne fait pas une fixette sur le titre cette saison. Le club se donne deux à trois ans pour remonter, il n’y a pas de pression. Mais oui, à 24 ans, j’aimerais goûter à l’échelon national. C’est déjà ma sixième saison en P1. Cela me plairait de me frotter à d’autres adversaires, de découvrir de nouvelles installations…

Après des débuts à Bourcy, où vous habitez toujours, vous êtes passé par le centre de formation de Virton, durant cinq ans. Qui était le joueur le plus doué de votre génération ?

William Stilmant (NDLR, aujourd’hui à Bastogne), c’était notre CR7. Sens du but, vitesse, physique… Il avait tout. Il marquait à tous les matchs et souvent plus qu’un but. Il n’a pas encore réussi à confirmer, en équipe fanion. Nathan Marenne était très bon également. Il avait une protection de balle exceptionnelle et il pouvait briser la cheville de son adversaire par une simple feinte de corps. Il a vraiment trouvé chaussure à son pied à Chaumont.