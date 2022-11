Virton : des renforts et un choc psychologique ?

1. La situation est-elle désespérée ? Non. Si le contenu des prestations est inquiétant, la situation chiffrée ne l’est pas dans une série à un seul descendant. Virton est dernier, mais toujours sur la même ligne que Genk qui le précède au nombre de victoires. Et si son désastreux bilan de 2 points sur 27 incite pour le moins au pessimisme, rappelons que l’Excelsior s’est déjà relevé de situations tout aussi périlleuses: 169 jours sans le moindre succès en 2001-02 (D2), 0 sur 21 pour entamer la campagne 2009-10 (D3) ou encore 2 sur 24 pour débuter celle de 2018. Les autres équipes mal embarquées, cependant, n’attendent pas pour prendre le large et l’idée d’un duel avec Genk pour le maintien n’est guère rassurante. En effet, plus les concurrents directs sont nombreux, plus les chances d’en dépasser au moins un sont élevées.

2. Faut-il des renforts au mercato ? Oui. C’est même une évidence. Certes, il est inutile de modifier l’effectif de fond en comble, comme ce fut le cas l’hiver dernier, avec le résultat que l’on sait. Mais cet Excelsior-là, s’il dispose de joueurs capables de tenir la route (Vincensini, Anne, Khemais, Droehnle, Vinck, Doué ou encore Cassaert), a clairement besoin d’une injection de sang neuf pour relancer une mécanique pourtant prometteuse en début de parcours. Il a besoin d’aboyeurs surtout, de leaders capables de secouer un groupe dont le manque de personnalité dans la difficulté est criant. Vendredi encore, on n’a vu personne élever le ton pour remettre dans le droit chemin une équipe en perdition. Et c’est surtout au sein de la ligne médiane que de tels renforts s’avèrent nécessaires. Car toutes les formules adoptées jusqu’ici par Christian Bracconi dans l’entrejeu n’ont pas apporté les effets escomptés en matière d’animation. Et même d’agressivité. Vendredi, le constat fut particulièrement navrant face aux jeunes joueurs du Standard. Ajoutons qu’un renfort en attaque, pour amener un surcroît de percussion et d’efficacité aux côtés d’Anne, ne serait pas superflu.

3. Faut-il se séparer de l’entraîneur ? Oui et non. Question difficile. Comme c’est souvent le cas en pareille situation, beaucoup d’observateurs le suggèrent et s’étonnent que Flavio Becca, un habitué du genre pourtant, n’ait pas encore actionné la guillotine - "moi, quand les résultats ne suivent pas, c’est simple, je vire l’entraîneur", nous avait-il confié un jour. Mais il semble que l’actuel T1 virtonais soit plutôt bien en cour auprès du principal décideur, lequel n’a peut-être pas envie non plus de revivre l’épisode précédent, quand le remplacement de Christophe Grégoire par Pablo Correa avait eu des conséquences pour le moins désastreuses. De plus, et ce n’est pas négligeable, le groupe affiche son soutien inconditionnel au coach. Et si l’on reprend les exemples cités plus haut, chacune des trois situations mentionnées (avec Michel Le Flochmoan ou Frank Defays à la barre) s’était soldée de manière heureuse sans que l’entraîneur soit écarté pour autant. D’un autre côté, l’attitude actuelle de l’équipe virtonaise, qui s’enfonce dans la crise sans véritablement manifester toute la grinta nécessaire pour s’en extraire, ne nécessite-t-elle pas un choc psychologique et une approche plus musclée pour secouer davantage le groupe et susciter la révolte ? Il faudrait en tout cas que des signaux positifs apparaissent dans les deux ou trois prochaines rencontres pour éviter d’en arriver là.