Cette fois, Romain Berg ne veut pas voir Vaux rater la bonne opération

Cinquième au classement, Vaux peut assurer sa place dans ce Top 5 en cas de victoire face à Messancy. "Nous voulons terminer le premier tour en beauté et surtout continuer à enchaîner après nos mauvaises prestations de début de saison face à des équipes comme La Roche, Bastogne ou Houffaloise, dit Romain Berg. Mais je vous avoue que pour l’instant, nous regardons surtout vers le bas. Moi, je ne me tracasse pas de trop car je pense que cela ira pour le maintien, mais avec tout ce qu’on entend pour la D3, c’est difficile d’être vraiment serein. Tâchons de prendre les points pour assurer le maintien le plus vite possible et ensuite, nous verrons ce que nous pouvons viser."