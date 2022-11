C’en est trop pour Frédéric Herinckx qui a démissionné

Mais l’essentiel n’était pas là toutefois. Il est arrivé plus tard, au lendemain de cette partie, quand Frédéric Herinckx a présenté une démission qui n’étonnera pas grand monde. Le coach des Canaris n’avait pas caché qu’il s’en irait s’il n’était pas rémunéré comme attendu. Or, les retards de paiement (pourtant promis par Damien Raths) s’accumulent et Henrickx en a eu assez d’attendre et de coacher une équipe minée par ces soucis extraportifs. Il imite ainsi quelques joueurs comme Kone, Djouahir ou Khelil qui ont fait leurs valises avant lui.

Le président Jacques Aubry, lui, s’accroche avant tout pour éviter un forfait général qui, réglementairement parlant, signifierait la disparition de l’équipe B, laquelle bataille pour la montée en P2.

Qui prendra la succession de Fred Henrickx ? "Si j’ai la main, dès mardi, on a un nouvel entraîneur, assure Jacques Aubry. Mais j’aimerais savoir si je peux prendre cette décision. Quand Fred Herinckx est arrivé, ce n’est pas moi qui l’avais décidé, c’est Damien Raths."

ROCHEFORT: Lentz, Rémy, Said, Sbaa, Senga, Ouedraogo, Akwasi (59’, Leleu), Laloux (80’, Vanig), Monmart (66’, Cherdon), Lambert (76’, Boutgayout), Lazitch.

GIVRY: Rehak, Gabiam (66’, Mbembe Bongo), Atundu (45’, Cleymans), Weishaupt, Abderrabi (45’, Djouogoua), Itoua, Wérard, Dufrasne (66’, Herbeaux), Butovskis, Dufrasne, Goury.

A rbitre:Sacha Klein

Buts: Lambert (1-0, 5’), Remy (2-0, 16’), Said (3-0, 17’), Ouedraogo (4-0, 58’), Lambert (5-0, 63’), Said (6-0, 87’).