P1: Chaumont en colle cinq à Assenois

Chaumont accueillait Assenois avec la ferme intention de confirmer son statut de meilleur promu de P1, ce vendredi soir, en match avancé. Et il a plus que rempli sa mission en s’imposant 5-0, au terme d’un duel qui opposait deux des plus belles pattes gauches de la province, avec Jonathan Schinckus d’un côté et Sébastien Leva de l’autre.