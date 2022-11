Une 4e pour Neufchâteau ?

Neufchâteau visera une 4e victoire d’affilée ce vendredi. Avant d’affronter le leader Waremme et Saint-Louis (2e ex aequo). " À la base, contre Cointe et Waremme, ce ne sont pas des matches qu’on doit absolument prendre , avance le coach Nicolas Sturam. Mais je reste ambitieux. On est dans une bonne dynamique, on a tout à gagner et on peut faire déjouer tout le monde. Il faudra tenir Boxus, mais aussi Dedave, Allemand, Malpas, Lesuisse ou Ferette (ancien Libramontois). "