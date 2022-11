Oui, tout à fait, j’ai beaucoup de copains à Mormont. Même si j’ai peu joué à cause de ma blessure aux ligaments croisés du genou, j’y ai passé de bons moments. Ce match a autant de saveur que celui face à Rochefort me concernant, mais elle est différente. Le contexte était différent la semaine dernière avec beaucoup de monde autour du terrain, ce ne sera sans doute pas le cas cette fois.

Cette grave blessure, c’est ne plus qu’un mauvais souvenir ?

J’avais eu quelques rechutes la saison dernière, mais cette fois, je n’ai connu aucun pépin.

Quel joueur de Mormont prendriez-vous à Marloie ?

Sans hésiter, Mourad Amrous. C’est un artiste, il fait ce qu’il veut avec le ballon. Ses dribbles sont déroutants, il peut frapper de partout. Je n’oublie pas de dire qu’il a un caractère bien trempé aussi. Mais je me suis toujours posé la question de savoir pourquoi il n’avait pas évolué à un autre niveau. Techniquement, il est plus doué que des joueurs de D1. On devra donc être très méfiant dimanche.

Marloie reste sur un 5 sur 12, l’équipe marque le pas ?

Non, pas du tout. Nous avons défié Richelle, Aywaille, Herstal et Rochefort, nous sommes toujours deuxièmes au classement. Le bilan est positif, nous sommes très contents et à notre place. Le fait d’avoir perdu la tranche sur le fil n’a rien changé. On a prouvé plusieurs reprises qu’on n’avait pas volé notre position au classement même si, il est bon de le rappeler, on ne vise pas la montée.

Avec quatre réalisations, comme Justin Hébette, vous êtes meilleur buteur de l’équipe, Michaël Mayanga n’a marqué qu’une fois, c’est peu pour une équipe de tête, non ?

Aucun de nous n’est un véritable finisseur comme l’était Patrick Pratz. Ces chiffres ne sont pas mauvais, nous avons dix joueurs différents qui ont déjà marqué. C’était ce que voulait le staff, je pense que c’est réussi.

En parlant du staff, vous évoluez pour la première fois sous les ordres de votre paternel, comment est votre relation ?

Comme je l’avais imaginé, je suis considéré comme n’importe quel joueur du groupe, il n’est pas plus tendre ou sévère avec moi. Je viens d’emménager à Bastogne avec ma copine, je ne parle donc pas football à la maison comme avec mon père. Et on sait faire la part des choses entre football et famille. Je suis content d’être avec lui.

En termes de coach, quelles sont les différences entre Philippe Medery et votre papa ?

En fait, leurs entraînements se ressemblent, ils aiment les formes de matchs, les jeux à thèmes et aiment avoir de l’intensité dans les séances.

Le long du terrain, Philippe Medery est plus calme et réserve ses instructions pour la mi-temps ou durant les temps morts. Mon père est plus actif, crie davantage sur ses joueurs, sur les arbitres. Si les deux équipes réussissent de bons résultats, les deux coachs n’y sont pas étrangers, ils font du bon boulot.