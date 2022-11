En R1, Neufchâteau B recevait le Cointe de Boxus. Grâce à une excellente première période, les hommes de Nicolas Sturam mènent 46-32 à la pause. La reprise est par contre plus délicate. Neufchâteau est moins bon, Boxus se réveille et Cointe inverse la tendance: 49-52 (30’). Neufchâteau ne parviendra plus à recoller et s’incline 70-76.