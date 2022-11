Oui, ça fait plaisir de revenir à Neufchâteau. Depuis que je suis parti, je suis déjà revenu comme spectateur, mais je n’ai jamais rejoué. En 2019-2020, quand j’étais à Sprimont, la saison avait été arrêtée à cause du Covid avant le match retour à Neufchâteau.

Cette fois, je serais même resté à Neufchâteau une bonne partie du week-end (pour assister au match de D2), mais je coache Harimalia, samedi, en P2 liégeoise.

Vous êtes toujours en contact avec vos anciens équipiers chestrolais ?

Pas tant que ça. À l’occasion. Le dernier que j’ai eu au téléphone, dimanche dernier, c’est Clément Thomas. Sinon, j’ai déjà revu Max Dekeyser sur Liège. Mais je suis toujours actif sur le groupe des anciens sur WhatsApp.

Que pensez-vous de cette équipe de Neufchâteau B ?

Dans la série, un peu tout le monde disait que ça allait être un oiseau pour le chat, puisque l’équipe est montée sans ses quatre meilleurs joueurs. Finalement, on voit qu’ils s’en sortent pas si mal que ça. Ce sera tout sauf un déplacement évident pour nous. On ne doit surtout pas les snober. Il y a déjà des équipes qui s’en mordent les doigts. C’est un rendez-vous un peu spécial pour moi. À part Dejardin et Lhoir, je les connais tous. J’en ai coaché beaucoup. Le fils de Marc Hawley, j’ai déjà joué contre lui l’an dernier. Ils seront sûrement motivés, oui. Et ils n’auront rien à perdre. Si une équipe a un peu de pression, c’est nous.

Cointe (5 victoires, 3 défaites) est à sa place dans le Top 5 ?

Oui. On aurait pu faire un peu mieux. On a eu des ratés, contre un Ciney déforcé, à Saint-Louis, contre Waremme. Mais c’est loin d’être une catastrophe. La saison est encore longue, je ne m’inquiète pas du tout. L’objectif ? Je ne vais pas annoncer qu’on vise le titre maintenant. Si on est dans le top 3 en fin de saison ? On jouera pour le titre, oui.

Vous venez de battre Loyers, un bon résultat…

Loyers devait réagir après une défaite, mais on a vraiment bien joué, pendant trois quart-temps. À la fin du 3e, on a 33 points d’avance. Mais on doit être plus régulier.

Vous suivez aussi les résultats de Neufchâteau en D2 ?

De loin, oui. Cette équipe, d’un point de vue athlétique et basket, elle a ce qu’il faut pour se maintenir en D2. Et c’est bien pour les jeunes, qui vont pouvoir prendre leurs responsabilités.