Non pas du tout.

Comment s’est déroulé ce premier match avec la casquette d’entraîneur ?

Pas trop mal dans l’ensemble. On peut dire que je suis passé par toutes les émotions. Tout d’abord, 15 premières minutes de rêve dans le cadre desquelles nous avons planté deux roses. Ensuite, il y a eu un relâchement général, Bertrix en profitant pour revenir au score. Enfin, malgré notre infériorité numérique, nous avons pu émerger.

Quelle philosophie allez-vous prôner ?

Je reste et resterai en phase avec la ligne directrice relative à notre école des jeunes, à savoir promouvoir un football basé sur le jeu de possession et la circulation du cuir.

Un modèle de coach ?

Je n’ai pas véritablement de modèle même si j’apprécie l’aura de Simeone et Guardiola. ils vivent leur match à 2000%.

Allez-vous d’ailleurs vous cantonner à la fonction d’entraîneur ou allez-vous encore officier corrélativement en tant que joueur ?

Pour l’instant, je me limiterai au rôle de coach, et ce afin de prendre adéquatement mes marques dans ce tout nouveau rôle. On verra à l’avenir quant à la double casquette mais l’objectif est de faire évoluer nos jeunes et non les vieux briscards comme moi (rires).

Libramont pointe actuellement à la 5e place avec 6 points de retard sur le leader, Tellin, croyez-vous encore au titre ?

Bien sûr. Dans le cas contraire, je n’aurais certainement pas accepté le poste.

Quelles sont les plus grandes satisfactions mauves dans le cadre de ce premier tour ?

Je dirais que cette équipe B assume pleinement ses missions, qui consistent à intégrer un maximum de jeunes dans le foot adulte d’une part et à donner du temps de jeu aux joueurs de A qui reviennent notamment de blessures d’autre part. Samir a toujours travaillé en étroite collaboration avec Martin Nelisse et Sam Bodet pour que ces deux objectifs majeurs soient pleinement remplis, et force est de constater qu’ils le sont.

Et au rang des déceptions ?

Nous avons pris un gros coup au moral avec cette défaite face à Carlsbourg, d’autant plus qu’elle n’était pas méritée.