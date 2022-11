Quelle Salmienne devra se déguiser samedi ?

Pour Athena, c’est une nouvelle ère qui a débuté cette saison. Après une année 2021-22 pourrie, avec une cohésion totalement absente, les Salmiennes revivent. "C’est le jour et la nuit, confirme Auriane Forthomme. L’ambiance est vraiment excellente. Nous avons mis plusieurs petites choses en place pour que ce soit le cas. Déjà, nous avons remixé les équipes avec la P1 et la Promotion. Ici, plus de filles se connaissent. Elles ont déjà joué ensemble pendant quelques saisons. Ce qui n’était pas spécialement le cas l’an dernier."

Mais là n’est pas la seule explication à cette sérénité retrouvée. "Cela peut paraître bête, mais après chaque match, nous organisons un petit jeu. Et la perdante doit porter un déguisement pour remonter à la buvette. C’est anecdotique, mais des choses pareilles soudent un groupe. Nous avons aussi mis une cagnotte en place. À chaque fois que nous commettons une grosse faute, on glisse une petite pièce dans la tirelire et à la fin de la saison, nous aurons droit à une activité ensemble. Après, je ne vous cache pas que la grosse blessure de Florence Lentz face à Stavelot a quand même jeté un froid. Ce n’était pas beau à voir. Et là, il ne faut pas se leurrer, elle ne reviendra pas cette saison."

Fini la glace avant d’aller coucher

Pour Auriane Forthomme, cette saison est aussi une renaissance. Tracassée par des soucis au genou, elle est passée sur le billard en fin de saison dernière. "Je suis restée longtemps avec une douleur sans vraiment trouver la solution, confie-t-elle. Finalement, j’ai pris la décision de me faire opérer. On m’avait assuré que deux mois plus tard au maximum, je remonterais sur les terrains. Ce n’était pas vraiment le cas. Mon début de saison a été un peu laborieux, j’ai eu quelques complications. Mais cela fait deux ou trois matches que je me sens beaucoup mieux. J’ai encore des petites douleurs, mais cela n’a plus rien de comparable. L’an dernier, le lendemain d’un match, j’avais toutes les peines du monde à sortir du lit. Chaque soir, je mettais de la glace pour pouvoir marcher le lendemain. C’était vraiment pénible."