Non, je dois avouer que je n’avais pas trop pratiqué cette discipline, si ce n’est un peu avec l’école, mais le Boca est mon premier club.

Vous êtes également le gardien de l’équipe B de Marloie. Est-ce facile de passer de la prairie à la salle ?

Personnellement, je n’éprouve pas vraiment de souci. Mais ce n’est pas du tout le même sport que le football en prairie. Cela frappe beaucoup plus. Il faut rester hyper attentif et rester sur ses appuis en permanence.

Est-ce que vous devez encore améliorer des choses dans votre jeu en salle ?

Oui, bien sûr. Par exemple, comme je viens de l’expliquer, je dois rester plus sur mes appuis. J’essaie cependant de m’améliorer match après match.

Comme vous êtes encore jeune, est-ce que vous recevez des conseils de vos coéquipiers ou de Thomas Hensmans qui était entre les perches libramontoises l’an dernier ?

Oui, j’ai cette chance. Et puis, quand Thomas jouait, j’étais dans le groupe. Je l’ai beaucoup regardé jouer. Cela m’a beaucoup aidé.

Le Boca joue le haut du tableau. Est-ce que vous vous attendiez à retrouver votre formation à une telle fête ?

Pour être clair, je m’attendais à viser les cinq premières places. Cependant, on ne se prend pas la tête pour l’instant: on joue match par match. On est très motivé et il y a vraiment une bonne ambiance dans le groupe.

Vous allez donc jouer le titre ?

Oui, c’est clair: on doit jouer le titre.

Ces dernières semaines, votre calendrier comportait pas mal de trous. Est-ce que c’est un handicap pour vous ?

Oui et non. On essaye souvent de faire des entraînements ou des matches amicaux le jour où on ne joue pas pour rester actif et ne pas être à l’arrêt quand on retrouve les parquets.

Jouer à Libramont, loin de tous les autres clubs, est-ce un avantage ou un inconvénient ?

Les déplacements sont parfois longs, mais cela ne me dérange pas. Et je ne pense pas que les autres équipes viennent déforcées. Lors du dernier match, nos adversaires sont venus au grand complet et très motivés.