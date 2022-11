Les 5 matchs à ne pas rater en P2 et P3

3. Halanzy – Messancy B (3A) Avec respectivement six et huit points de retard sur la première place, les deux équipes n’ont plus droit à l’erreur si elles veulent rester dans la course à la montée. Halanzy tentera de prolonger son brevet d’invincibilité à domicile, où il n’a perdu que deux unités en six matchs jusqu’ici.

4. Bourdon – Champlon (3D) Une semaine après avoir écrasé Rendeux (0-4), Bourdon accueille son plus proche poursuivant, Champlon. Les Rossoneri, deuxièmes à cinq longueurs en ayant joué un match de moins et toujours invaincus en déplacement, tenteront de maintenir le suspense dans ce championnat en allant chercher quelque chose chez le leader.

5. Lierneux – Montleban (3E) Les Lierneusiens, troisièmes à quatre points du leader, doivent se méfier de ce derby face à une équipe de Montleban qui vient d’enchaîner quatre succès de rang, dont trois sans concéder le moindre but. S’ils veulent rester dans la course au Top 2, les Verts sont dans l’obligation de s’imposer hors de leurs terres.